Sheinbaum anuncia la carrera ‘Raíces de Fuego’ en CDMX: deporte, cultura y pueblos originarios

El evento, presentado durante la conferencia matutina de la mandataria, fue acompañado por la atleta chiapaneca Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez , conocida como “Estrellita” , quien extendió la invitación a toda la ciudadanía para participar en esta experiencia que recorrerá los lugares más emblemáticos de la capital.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la realización de la carrera “Raíces de Fuego” , un evento que unirá deporte, cultura y tradiciones indígenas el próximo 7 de diciembre en la Ciudad de México . Con salida desde el Zócalo capitalino , esta carrera promete ser una celebración de la identidad nacional a través del atletismo y las raíces de los pueblos originarios.

UNA RUTA CON HISTORIA Y CULTURA

La carrera “Raíces de Fuego” contará con tres modalidades: 5, 10 y 21 kilómetros, con salida desde el Zócalo de la Ciudad de México y un recorrido que incluirá Avenida Hidalgo, Reforma, Plaza de las Tres Culturas y Rivera de San Cosme, entre otros puntos históricos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum y Conade presentan ‘México Imparable’... iniciativa de carreras en todo el país, vinculada con turismo deportivo

Se espera la participación de 10 mil corredores provenientes de todo el país, quienes podrán inscribirse a través del sitio mexicoimparable.com. Más que una competencia, esta carrera busca resaltar la riqueza cultural y la diversidad étnica del México contemporáneo, promoviendo el respeto y la unión entre comunidades.

PUEBLOS ORIGINARIOS Y DEPORTE UNIDOS

La reconocida corredora rarámuri Lorena Ramírez, símbolo del esfuerzo indígena y la resistencia física, también invitó al público a participar en la carrera. “Es un evento cultural que honra nuestras tradiciones. Invitamos a todos los corredores a unirse, a correr y disfrutar con nosotros”, expresó Ramírez, destacando el papel de las comunidades originarias en la construcción del evento.

De la Cruz Álvarez subrayó que este tipo de actividades van más allá del deporte. “Raíces de Fuego es una forma de celebrar nuestras raíces y reconocer la fuerza de nuestras culturas. México se mueve con el corazón de sus pueblos”, afirmó durante la presentación.

EL LEGADO DE “RAÍCES DE AGUA”

Durante la conferencia, Mirna Beatriz De la Cruz también presentó los resultados del encuentro anterior, “Raíces de Agua”, realizado en Palenque, Chiapas, el pasado septiembre. Este evento, dijo, tuvo un impacto positivo en la economía local, alcanzando un 94% de ocupación hotelera y recibiendo a más de 5 mil visitantes.

“Raíces de Agua no solo fue una carrera, fue un movimiento cultural y social que generó beneficios tangibles en las comunidades. Ver a las familias corriendo entre la selva y las ruinas fue un recordatorio de la fuerza de México cuando se une”, destacó la atleta.

Con esa misma visión, “Raíces de Fuego” pretende consolidarse como una experiencia que promueva la inclusión social, el respeto a los pueblos originarios y la práctica deportiva en entornos urbanos.

UN ENCUENTRO ENTRE DEPORTE Y TRADICIÓN

El evento también contará con actividades culturales inspiradas en la historia ancestral de México. Durante dos días se realizarán exhibiciones del juego de pelota mesoamericano, exposiciones de artesanías locales y presentaciones de música tradicional, con la participación de artistas y representantes de pueblos mayas, otomíes y rarámuris.

“Ver a las comunidades reunidas, a las familias corriendo entre símbolos de nuestra historia, será un recordatorio de quiénes somos y de lo que podemos lograr juntos”, añadió De la Cruz Álvarez.

DATOS CURIOSOS

• La carrera “Raíces de Fuego” forma parte de una serie de eventos que buscan fortalecer la identidad cultural a través del deporte.• Se espera la participación de más de 10 mil atletas nacionales e internacionales.

• El nombre “Raíces de Fuego” simboliza la fuerza, energía y espíritu ancestral de los pueblos originarios.

• “Raíces de Agua”, evento previo en Chiapas, logró un 94% de ocupación hotelera y generó una derrama económica significativa.

• La corredora Lorena Ramírez, reconocida mundialmente por competir con vestimenta tradicional rarámuri, será una de las embajadoras del evento.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia becas y centros ‘México Imparable’ para jóvenes en riesgo tras caso del menor detenido en Tabasco

La carrera “Raíces de Fuego” no solo será una jornada deportiva, sino una celebración de identidad, orgullo y unión nacional. Con el Zócalo como punto de partida y los pueblos originarios como inspiración, el evento busca encender el espíritu de México a través del movimiento, la historia y la cultura.