Sheinbaum anuncia becas y centros ‘México Imparable’ para jóvenes en riesgo tras caso del menor detenido en Tabasco

Noticias
/ 14 octubre 2025
    Sheinbaum anuncia becas y centros ‘México Imparable’ para jóvenes en riesgo tras caso del menor detenido en Tabasco
    Tras la detención de un menor implicado en secuestros y homicidios en Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa de becas y la creación de centros “México Imparable” para alejar a jóvenes del crimen organizado. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Becas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


DIF
SEGOB

La estrategia busca atender las causas sociales de la violencia con apoyo educativo, deportivo y psicológico

CDMX.- Luego de la detención en Tabasco de un menor de edad señalado como “niño sicario”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes una serie de acciones para prevenir la delincuencia juvenil, entre ellas un nuevo programa de becas y la creación de los centros de alto rendimiento “México Imparable”. En su conferencia mañanera, la mandataria destacó que el objetivo es atender a jóvenes en riesgo mediante actividades deportivas, culturales y comunitarias.

Sheinbaum señaló que el programa de becas beneficiará en su primera etapa a 20 mil jóvenes, especialmente en municipios con altos índices de violencia. “Son pequeñas becas que se le dan a jóvenes que están en riesgo... donde se toca casa por casa para poderlos incorporar a actividades deportivas, culturales y de atención comunitaria”, explicó desde Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Presuntos miembros del CJNG entregan apoyos en comunidades inundadas de Veracruz

Los nuevos centros “México Imparable” se construirán en 100 municipios con mayores problemas sociales y de seguridad, y estarán orientados a que los jóvenes dediquen entre cuatro y cinco horas diarias al deporte. “Muchos de ellos probablemente tendrán el talento para incorporarse a alguna actividad profesional deportiva”, señaló la mandataria al enfatizar que estos espacios incluirán atención psicológica y orientación social.

Asimismo, Sheinbaum adelantó la extensión del programa Pilares, creado durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hacia comunidades del interior del país. La iniciativa ofrecerá espacios para actividades culturales y artísticas, con apoyo de los gobiernos estatales o de manera directa por la federación.

TE PUEDE INTERESAR: Frente Nacional bloquea vías en 17 estados para exigir exclusión de granos del T-MEC

La presidenta también anunció un programa educativo sobre los efectos del uso excesivo de redes sociales, advirtiendo que pasar “cuatro o cinco horas pegado a una red social” genera ansiedad y otros problemas de salud mental entre los jóvenes. Este componente formará parte de la estrategia integral para reducir el impacto de la violencia y la desinformación en las nuevas generaciones.

En materia presupuestal, Sheinbaum indicó que los recursos para las becas y los centros provendrán de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, asegurando que no implicará recortes adicionales. Con estas medidas, el Gobierno federal busca enfrentar de raíz las causas de la criminalidad juvenil que han derivado en casos como el ocurrido en Tabasco.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo 4.7 de magnitud en Cabo San Lucas, Baja California Sur

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad social del país, donde la atención a las causas, la formación integral y el deporte se plantean como ejes principales. Mientras tanto, las autoridades de Tabasco continúan investigando la red delictiva en la que presuntamente participaba el menor detenido, considerado un símbolo de la urgencia por atender la marginación y el reclutamiento infantil por parte del crimen organizado. Con información de El Universal

Temas


Becas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


DIF
SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
No se revelaron detalles sobre las cámaras de videovigilancia que podrían haber filmado a los ladrones alrededor y dentro del Museo de Louvre en París. FOTO:

Joyas robadas del Louvre están valuadas en unos 88 millones de euros
La multinacional estadounidense de refrescos alcanzó ganancias por 3 mil 696 millones de dólares; resultados que superaron las expectativas del mercado. FOTO:

Coca-Cola dispara 29.8% su beneficio neto en el tercer trimestre
El Senado de la República mexicana cuenta con 128 legisladores: 64 electos por mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por representación proporcional.

‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones
Los recientes reclamos fiscales, así como la posibilidad de que el Gobierno asuma el control temporal de empresas energéticas, agravan la incertidumbre económica.

IMEF advierte mayores costos e incertidumbre tras cambios fiscales a la industria aseguradora
El bailarín Francisco Pineda Pérez, conocido como el “Medio Metro de Puebla”, fue hallado sin vida en un canal de riego en la capital poblana; su muerte reavivó la historia del popular personaje del sonidero mexicano y sus distintas versiones en el país.

¿Cuáles son los ´Medio Metro’ más populares de México y quién fue el que falleció?
Aldo tomó la situación con humor, asegurando que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor.

¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’

Reconocen en Shark Tank México: Creators a Lupita Villalobos.

¿Qué es ‘LupiKill’? Lupita Villalobos destaca en Shark Tank México: Creators con terrorífica propuesta
Gerardo Fernández Noroña ofreció conferencia de prensa para hablar sobre su licencia de permiso por 12 días para viajar a Palestina.

Fernández Noroña confirma licencia como senador; viajará a Palestina