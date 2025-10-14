Sheinbaum anuncia becas y centros ‘México Imparable’ para jóvenes en riesgo tras caso del menor detenido en Tabasco

CDMX.- Luego de la detención en Tabasco de un menor de edad señalado como “niño sicario”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes una serie de acciones para prevenir la delincuencia juvenil, entre ellas un nuevo programa de becas y la creación de los centros de alto rendimiento “México Imparable”. En su conferencia mañanera, la mandataria destacó que el objetivo es atender a jóvenes en riesgo mediante actividades deportivas, culturales y comunitarias.

Sheinbaum señaló que el programa de becas beneficiará en su primera etapa a 20 mil jóvenes, especialmente en municipios con altos índices de violencia. “Son pequeñas becas que se le dan a jóvenes que están en riesgo... donde se toca casa por casa para poderlos incorporar a actividades deportivas, culturales y de atención comunitaria”, explicó desde Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Presuntos miembros del CJNG entregan apoyos en comunidades inundadas de Veracruz

Los nuevos centros “México Imparable” se construirán en 100 municipios con mayores problemas sociales y de seguridad, y estarán orientados a que los jóvenes dediquen entre cuatro y cinco horas diarias al deporte. “Muchos de ellos probablemente tendrán el talento para incorporarse a alguna actividad profesional deportiva”, señaló la mandataria al enfatizar que estos espacios incluirán atención psicológica y orientación social.

Asimismo, Sheinbaum adelantó la extensión del programa Pilares, creado durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hacia comunidades del interior del país. La iniciativa ofrecerá espacios para actividades culturales y artísticas, con apoyo de los gobiernos estatales o de manera directa por la federación.

TE PUEDE INTERESAR: Frente Nacional bloquea vías en 17 estados para exigir exclusión de granos del T-MEC

La presidenta también anunció un programa educativo sobre los efectos del uso excesivo de redes sociales, advirtiendo que pasar “cuatro o cinco horas pegado a una red social” genera ansiedad y otros problemas de salud mental entre los jóvenes. Este componente formará parte de la estrategia integral para reducir el impacto de la violencia y la desinformación en las nuevas generaciones.

En materia presupuestal, Sheinbaum indicó que los recursos para las becas y los centros provendrán de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, asegurando que no implicará recortes adicionales. Con estas medidas, el Gobierno federal busca enfrentar de raíz las causas de la criminalidad juvenil que han derivado en casos como el ocurrido en Tabasco.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo 4.7 de magnitud en Cabo San Lucas, Baja California Sur

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad social del país, donde la atención a las causas, la formación integral y el deporte se plantean como ejes principales. Mientras tanto, las autoridades de Tabasco continúan investigando la red delictiva en la que presuntamente participaba el menor detenido, considerado un símbolo de la urgencia por atender la marginación y el reclutamiento infantil por parte del crimen organizado. Con información de El Universal