Anuncia Defensa la compra de aeronaves tras ayuda en Venezuela

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    El titular de la Defensa dio a conocer la incorporación de dos aviones C-130 Super Hércules. Cortesía
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El secretario de la Defensa, Trevilla Trejo, informó que el gobierno federal fortalecerá la flota de la Fuerza Aérea Mexicana

CDMX.- El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, anunció que el gobierno federal fortalecerá la flota de la Fuerza Aérea Mexicana con la incorporación de dos aviones C-130 Super Hércules, luego de destacar el papel que desempeñó el puente aéreo militar durante la misión de ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras los sismos del 24 de junio.

Durante la ceremonia de recepción del Agrupamiento Yumare en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, el mando castrense informó que la adquisición fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para incrementar la capacidad de respuesta de las Fuerzas en operaciones de auxilio nacionales e internacionales.

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“Por instrucciones de nuestra Comandanta Suprema se fortalecerá la flota aérea de la Fuerza Aérea Mexicana con dos aviones C-130 Super Hércules con capacidad de carga de 21 toneladas cada uno”, anunció.

LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE ESTRATÉGICO

Trevilla explicó que el despliegue en Venezuela evidenció la importancia de contar con aeronaves de transporte estratégico para movilizar personal, equipo especializado y ayuda humanitaria.

Detalló que los elementos de seguridad federal realizaron ocho vuelos para trasladar más de 13 toneladas de equipo médico, alrededor de 20 toneladas de víveres, plantas industriales de generación eléctrica, sistemas fotovoltaicos y combustible. A ello se sumó el envío marítimo desde el puerto de Veracruz de más de 50 toneladas de víveres e insumos.

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El General recordó que el Agrupamiento Yumare fue integrado por 264 militares y 18 binomios canófilos, convirtiéndose en una de las primeras delegaciones internacionales en arribar a Venezuela y la segunda misión más numerosa entre las enviadas por 26 países.

La misión permaneció 15 días en territorio venezolano, donde realizó labores de búsqueda y rescate, reconocimiento de estructuras colapsadas, remoción de escombros y atención médica.

RESCATAN DOS PERSONAS CON VIDA

Como resultado, el agrupamiento rescató con vida a dos personas y dos perros, recuperó 92 cuerpos, otorgó más de dos mil consultas médicas y realizó una cirugía de emergencia a un soldado venezolano diagnosticado con apendicitis aguda, intervención que, según Trevilla, permitió salvarle la vida.

El Secretario señaló que el despliegue respondió a instrucciones giradas por la Presidenta el 25 de junio, un día después de los sismos registrados en Venezuela, y recordó que el contingente partió el 26 de junio.

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Indicó que el Agrupamiento Yumare tomó su nombre de la ciudad venezolana donde se localizó el epicentro del terremoto de mayor magnitud.

Trevilla destacó que el Plan DN-III-E, próximo a cumplir seis décadas de operación, ha dejado de ser únicamente un mecanismo de atención de emergencias nacionales para convertirse también en una herramienta de ayuda internacional.

SE HAN REALIZADO 98 MISIONES

Precisó que desde 1996 México ha realizado 98 misiones humanitarias en 30 países, incluida la desplegada recientemente en Venezuela.

El titular de la Defensa también resaltó el intercambio de apoyo entre ambos países, y recordó que Venezuela envió ayuda a México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como el auxilio que las Fuerzas Armadas brindaron a esa nación en 1999 y 2010 por inundaciones.

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Como parte del reconocimiento a la misión, informó que el Gobierno venezolano condecoró al personal y a los binomios caninos con las distinciones “Héroes de Venezuela” y “Héroes Caninos de Venezuela”, además de donar a México una cachorra pastor belga malinois de seis meses, llamada Laika, que será incorporada a las filas del Ejército.

Asimismo, anunció que dos binomios de Protección Civil de Venezuela serán capacitados por especialistas del Ejército Mexicano en técnicas de búsqueda y rescate antes de regresar a su país.

Al concluir la ceremonia, Trevilla declaró formalmente desactivado el Agrupamiento Yumare y afirmó que la misión dejó constancia de la capacidad logística y operativa de las Fuerzas Armadas mexicanas para responder a emergencias más allá del territorio nacional.

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