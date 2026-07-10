Sheinbaum reconoce al Agrupamiento Yumare de la Sedena por sus labores en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció al Agrupamiento Yumare de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el cual regresó de brindar apoyo por los sismos de 7.2 y 7.5 en Venezuela, ocurridos el pasado 24 de junio, donde rescataron 92 cuerpos, dos personas con vida y dos perros de entre los escombros. Durante la recepción de este Agrupamiento en la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, la mandataria federal expresó que “la paz se construye con actos concretos de solidaridad”. Al declarar que la misión honra el nombre del país, externó su agradecimiento al gobierno y al pueblo venezolano “por el cariño” con el que recibieron a las Fuerzas Armadas, y por el gesto de entregar a la cachorra Laika como símbolo de amistad entre ambas naciones.

“Gracias por su profesionalismo, por su disciplina y por su extraordinaria capacidad. Pero sobre todo gracias, porque su labor fue mucho más allá del deber que les fue encomendado, lo hicieron con entrega y sobre todo con un profundo humanismo (...). “Su misión fue también un mensaje para el mundo: un mensaje de que la cooperación entre las naciones sigue siendo posible, de que la paz se construye con actos concretos de solidaridad, de que la justicia también significa proteger la vida humana y de que el amor al prójimo continúa siendo uno de los valores más poderosos que puede ofrecer la humanidad”, declaró Sheinbaum. “Gracias por recordarnos que servir a la patria también significa servir a la humanidad. Gracias por demostrar una vez más que México tiene un enorme corazón”, agregó al reafirmar a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dicho apoyo. La titular del ejecutivo federal llevó a cabo la entrega de condecoraciones al valor heroico, mérito militar, distinción militar y distinción de desempeño por ayuda humanitaria a integrantes del Agrupamiento Yumare “por su destacada actuación y profesionalismo” en el apoyo ofrecido a la población afectada por los sismos en territorio venezolano.

Los reconocimientos se hicieron extensivos a los canes que participaron en las labores de rescate. Por último, especialistas en labores de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa capacitarán por tres meses a dos binomios caninos del Sistema de Protección Civil venezolano.

TREVILLA SE SUMA AL RECONOCIMIENTO El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, reconoció al Agrupamiento Yumare por “cumplir con honor la misión de llevar ayuda y brindar apoyo en la búsqueda y rescate de personas afectadas por los devastadores sismos”. “Con su retorno, nos recuerdan que la grandeza de las naciones no solo se mide por su capacidad para superar sus propios desafíos, sino también por su carácter solidario, fraterno y humanista, con lo que se responde a las necesidades de ayuda exterior en los momentos de mayor adversidad(...)”, dijo al destacar la participación de 264 militares y 18 binomios caninos. Trevilla Trejo detalló que en 15 días de “intenso trabajo” con jornadas de más de 24 horas ininterrumpidas, este Agrupamiento rescató con vida a dos personas y dos canes, y recuperó los cuerpos de 92 personas. Además, se dieron más de dos mil consultas médicas y la rápida intervención quirúrgica que cuatro médicos militares mexicanos realizaron a un soldado venezolano en un hospital móvil.

Resaltó un puente logístico que hizo la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército mexicano mediante ocho vuelos en los que se transportaron más de 13 toneladas de insumos médicos; alrededor de 20 toneladas de víveres; y ocho plantas generadoras de energía eléctrica industriales con tecnología fotovoltaica y de combustible, capaces de iluminar hasta 5 mil metros cuadrados cada una, así como dos embarcaciones de la Armada de México. Indicó que se fortalecerá la flota aérea de esa Fuerza Armada y mencionó que con esta fecha se desactiva el agrupamiento Yumare.

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