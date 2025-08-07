Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

“El trabajo que hacemos para disminuir los índices delictivos y particularmente los homicidios, y otros delitos en nuestro país, pues tienen que ver también con la investigación del dinero, que se produce a partir de la venta de drogas, de combustible ilícito. Omar Reyes es especialista, entonces viene a reforzar de manera importante este trabajo”, explicó.

La mandataria federal destacó el trabajo que realizó Pablo Gómez al frente de la UIF y resaltó que como tiene conocimiento en reformas políticas, decidió invitarlo a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la llegada de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reforzará las investigaciones de “lavado” de dinero que se realiza a través de la venta de drogas y de robo de combustible.

“Pablo, por supuesto hizo un trabajo extraordinario y decidí invitarlo a la Comisión para la Reforma Electoral, también por su conocimiento de este tema, y Omar va a fortalecer la investigación relacionada con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas”, añadió la mandataria.

Pablo Gómez Álvarez asumió la titularidad de la UIF durante 2021, tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia, su cargo fue ratificado en octubre de 2024 y estuvo en el cargo hasta agosto del presente año.

Omar Reyes estaba a cargo de la atención de centros penitenciarios, sin embargo, la presidenta resaltó que ya colaboró con ella en labores de inteligencia cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Plan México: Invertirán 4 farmacéuticas 643.6 millones de dólares en el País

En estas acciones de cara a la creación de una reforma electoral, se realizarán encuestas a la gente para conocer su postura en torno a los legisladores plurinominales y el ajuste de las reglas electorales.

Del mismo modo analizarán los mecanismos de participación ciudadana en los procesos electorales, detalló la mandataria federal.