Sheinbaum asegura que México no puede intervenir en el retiro de visas de Estados Unidos: ‘Informaremos cuando ocurra por intereses políticos’

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    Sheinbaum asegura que México no puede intervenir en el retiro de visas de Estados Unidos: ‘Informaremos cuando ocurra por intereses políticos’
    La Presidenta declaró que la medida es una “decisión soberana” de los Estados Unidos. Cuartoscuro

La mandataria dijo que siempre van a dar a conocer y “denunciar” como lo han hecho en varios casos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que México no puede intervenir en la decisión de Estados Unidos sobre el retiro de visas porque es “decisión soberana” de un Estado.

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En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que hay casos en los que el gobierno de México ayuda para que las personas puedan obtener su visa estadounidense, como para que personas adultas mayores visiten a sus familiares.

INFORMARÁ CUANDO EL RETIRO DE VISA SEA POR “INTERESES POLÍTICOS”

“Si Estados Unidos puede dar o no dar visas, ahí nosotros no podemos intervenir en la política que defina, es una política que define. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una decisión que le compete al gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, nosotros, de acuerdo a la política exterior, a nuestra historia y a las condiciones específicas, definimos si hay visas o no hay visas para alguna nacionalidad o el retiro de visa de alguna persona por alguna circunstancia particular”, dijo.

“Lo que nosotros siempre vamos a informar es en el caso de personas en donde suponemos que hay intereses políticos y no hay otro trasfondo, pues siempre lo vamos a informar y a denunciar, y así lo hemos hecho en varios de los casos”, añadió la mandataria.

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“La definición de si se da visa o no se da visa es decisión soberana de un gobierno”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.

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