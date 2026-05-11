Sheinbaum califica de ‘fallida’ la visita de Isabel Díaz Ayuso a México y arremete contra el ‘PRIAN’

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la presencia de la política española en el país y sobre una carta enviada por Manuela Bergerot, quien rechazó las visiones “imperialistas” vinculadas al franquismo y a la reivindicación de Hernán Cortés.

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a México desató una nueva controversia política y diplomática luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara el viaje como “un poco fallido” y criticara las posturas históricas relacionadas con la conquista española.

“Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, respondió Sheinbaum ante los medios.

La polémica no solo tuvo repercusión en México. Según la presidenta, el tema también alcanzó relevancia en España y fue mencionado incluso por el jefe del gobierno español, reflejando el impacto político que tuvo la gira internacional de Ayuso.

EL DEBATE SOBRE LA CONQUISTA ESPAÑOLA

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Sheinbaum fue su rechazo a las narrativas que atribuyen el origen de México exclusivamente a la llegada de los españoles.

“Esta idea de que México surgió con la llegada de los españoles está bastante equivocada”, afirmó la mandataria al insistir en la importancia de reconocer la riqueza histórica y cultural de los pueblos originarios.

La presidenta defendió la necesidad de hablar abiertamente sobre las agresiones cometidas durante la invasión española y cuestionó las interpretaciones históricas que presentan la conquista como un simple encuentro cultural amistoso.

“Hay que reconocerlo siempre, porque si no nos quedamos con la idea de que fue un encuentro amistoso y no fue así”, sostuvo Sheinbaum.

Las declaraciones se suman a una discusión histórica que ha marcado la relación diplomática entre México y España durante los últimos años, especialmente en temas relacionados con memoria histórica, colonialismo y reconocimiento a comunidades indígenas.

CRÍTICAS AL PAN Y AL ‘PRIAN’

Además de referirse a la visita de Ayuso, Sheinbaum aprovechó para lanzar críticas contra sectores del conservadurismo mexicano y dirigentes del PAN, quienes participaron en encuentros y fotografías con la política española.

“Los panistas en pocas palabras trajeron a Isabel Ayuso y reconocieron junto con ella a Hernán Cortés”, acusó la presidenta durante la conferencia.

Las declaraciones también estuvieron dirigidas al llamado “PRIAN”, término utilizado frecuentemente por integrantes de Morena para referirse a la alianza política entre el PRI y el PAN.

Para Sheinbaum, algunas de estas posturas reflejan una visión histórica que minimiza el impacto de la colonización española sobre los pueblos indígenas y desconoce la identidad cultural previa a la conquista.

El tema rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales y espacios políticos, donde simpatizantes y opositores debatieron sobre el papel histórico de España y la manera en que debe interpretarse la conquista.

UNA VISITA MARCADA POR LA POLÉMICA

La presencia de Isabel Díaz Ayuso en México estuvo rodeada de tensión desde su llegada, especialmente por sus posturas sobre el legado español en América Latina y por declaraciones anteriores relacionadas con la colonización.

La presidenta madrileña ha defendido en distintas ocasiones una visión favorable sobre el papel histórico de España durante la conquista, lo que ha provocado críticas de sectores políticos y académicos en varios países latinoamericanos.

En México, la discusión se intensificó debido al contexto político actual y al discurso impulsado desde el gobierno federal sobre reivindicación indígena, memoria histórica y reconocimiento de agravios coloniales.

Analistas consideran que el episodio refleja cómo los debates históricos continúan influyendo en la política contemporánea tanto en México como en España, especialmente cuando figuras públicas retoman temas relacionados con identidad nacional y colonialismo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA POLÉMICA ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA

• La relación diplomática entre México y España ha atravesado diversos debates recientes sobre memoria histórica y conquista.

• Isabel Díaz Ayuso es una de las figuras más polémicas de la política española actual.

• El término “PRIAN” es utilizado por Morena para referirse a la cercanía política entre PRI y PAN.

• Hernán Cortés encabezó la conquista de México-Tenochtitlan en el siglo XVI.

• Las culturas originarias de México existían siglos antes de la llegada de los españoles al continente americano.