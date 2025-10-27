Sheinbaum celebra decomiso histórico de 500 armas que iban rumbo a México

México
/ 27 octubre 2025
    Sheinbaum celebra decomiso histórico de 500 armas que iban rumbo a México
    Sheinbaum reiteró que la política exterior de su gobierno se basa en la defensa de la soberanía nacional y la no intervención. /FOTO: CUARTOSCURO

Tráfico De Armas

CDMX

Claudia Sheinbaum

SEGOB

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación binacional basada en el respeto a la soberanía y la cooperación contra el tráfico de armas

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este lunes la incautación histórica de un cargamento de armas que tenía como destino el territorio mexicano, realizada por autoridades de Estados Unidos durante el fin de semana.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que este decomiso es resultado del diálogo y cooperación bilateral con el gobierno estadounidense, bajo un esquema de respeto mutuo a la soberanía de ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum revira a Zedillo: ‘México es de los países más democráticos del mundo’

“El día de ayer sacó Estados Unidos, por cierto, una incautación de armas histórica en su territorio. Hoy en el gabinete de Seguridad se mostraron 500 armas que fueron incautadas en Estados Unidos, y esto forma parte de lo que hemos planteado: que no solo se hable de la droga que pasa de México a Estados Unidos, sino también del tráfico de armas en sentido contrario”, subrayó la mandataria federal.

La presidenta explicó que la interceptación de armas se logró gracias a los acuerdos de colaboración establecidos en las mesas bilaterales de seguridad, en las que se prioriza la coordinación operativa y el intercambio de información para combatir el crimen organizado transnacional.

TE PUEDE INTERESAR: EU advierte: ‘Podemos cancelar cualquier visa en cualquier momento’

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el éxito del operativo y lo calificó como un ejemplo de los resultados que pueden lograrse mediante la cooperación entre ambas naciones.

“Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, escribió el diplomático en su cuenta oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex se hunde en deudas: pierde 61 mil millones y su pasivo con proveedores se dispara

Sheinbaum reiteró que la política exterior de su gobierno se basa en la defensa de la soberanía nacional y la no intervención, al tiempo que reconoció que este tipo de acciones refuerzan el compromiso compartido de ambos países contra el tráfico de armas y el crimen organizado.

Siempre defenderemos nuestra soberanía. Nuestra Constitución y nuestra convicción lo establecen: ningún tipo de intervención, ninguna injerencia. Cooperación sí, sometimiento no”, puntualizó la presidenta.

El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México ha sido uno de los principales temas de tensión entre ambos gobiernos, ya que se estima que siete de cada diez armas utilizadas por grupos criminales en México provienen del mercado estadounidense, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

