Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas a Rocha Moya

Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que las medidas financieras derivan de mecanismos automáticos de cooperación bancaria y de inteligencia financiera entre México y Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que fueron congeladas cuentas bancarias de 10 mexicanos señalados por un juez de Estados Unidos, entre ellas las relacionadas con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Más tarde la UIF emitirá un boletín al respecto”, declaró Sheinbaum al referirse al caso y a la información que será ampliada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

La presidenta sostuvo que el congelamiento no responde a decisiones discrecionales del Gobierno federal, sino a procedimientos establecidos dentro de acuerdos internacionales de supervisión financiera y combate al lavado de dinero.

¿POR QUÉ FUERON CONGELADAS LAS CUENTAS?

De acuerdo con lo expresado por Sheinbaum, el bloqueo de cuentas ocurre de manera automática cuando existen solicitudes o alertas derivadas de investigaciones judiciales internacionales.

“Son mecanismos automáticos en cualquiera que cumpla diferentes casos”, afirmó la mandataria frente a medios de comunicación.

El caso surgió luego de que autoridades estadounidenses solicitaran acciones judiciales y financieras contra 10 mexicanos presuntamente relacionados con investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios ligados al estado de Sinaloa.

Aunque la presidenta evitó profundizar sobre los detalles específicos de las investigaciones, reiteró que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas y desarrollarse dentro del marco legal correspondiente.

EXFUNCIONARIOS DE SINALOA Y LA INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

El tema tomó mayor relevancia después de la entrega voluntaria en Estados Unidos de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y de la detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Rocha Moya.

La mandataria aseguró que ambos hechos fueron decisiones personales de los involucrados y negó que exista algún riesgo político o institucional para su administración.

“Ningún riesgo. Fue una decisión de ellos el entregarse. No hay ningún riesgo”, sostuvo la presidenta al ser cuestionada sobre posibles implicaciones para el Gobierno federal.

El caso provocó atención nacional debido a la relevancia política y de seguridad que mantiene Sinaloa dentro del panorama de violencia y narcotráfico en México, especialmente tras los recientes episodios relacionados con disputas internas del crimen organizado.

• Las cuentas congeladas corresponden a 10 mexicanos investigados

• Entre los señalados aparece Rubén Rocha Moya

• La UIF emitirá información adicional sobre el caso

• Dos exfuncionarios sinaloenses enfrentan procesos en Estados Unidos

• Sheinbaum afirmó que no existe riesgo para su gobierno

SHEINBAUM DEFIENDE SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Durante su intervención, la presidenta también defendió la estrategia de seguridad implementada por su administración y aseguró que los homicidios han disminuido alrededor de un 40 por ciento gracias al trabajo coordinado del gabinete de seguridad.

“Por eso logramos disminuir los homicidios un 40 por ciento, porque actuamos todos los días”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno federal no mantiene acuerdos ilegales con ningún grupo delictivo ni con actores vinculados a corrupción o delincuencia organizada.

“Si hay pruebas, que la fiscalía actúe. Nosotros no tenemos nada que esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo ni con criminales de cuello blanco, ni criminales comunes, ni delincuencia organizada”, enfatizó.

Las declaraciones ocurrieron en medio del creciente debate político y mediático sobre la relación entre autoridades estatales y grupos criminales en distintas regiones del país.

EL CONTEXTO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

El caso también volvió a poner sobre la mesa la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en temas financieros, judiciales y de seguridad. Las investigaciones transnacionales suelen activar mecanismos automáticos relacionados con movimientos bancarios, cuentas y posibles operaciones sospechosas.

Especialistas en derecho financiero explican que estos procesos forman parte de acuerdos internacionales para combatir lavado de dinero, financiamiento ilícito y operaciones relacionadas con organizaciones criminales.

La presidenta criticó además a sectores políticos y mediáticos que, según dijo, respaldaron en el pasado estrategias de confrontación directa contra el narcotráfico y ahora promueven mayor intervención estadounidense en territorio mexicano.

“Ahora son todos estos los que estuvieron de acuerdo con la guerra contra el narco, que estuvieron de acuerdo con la intervención de Estados Unidos a México”, declaró.

Mientras continúan las investigaciones, el caso mantiene atención pública debido al alcance político de los nombres involucrados y al impacto que podría tener en la relación entre autoridades estatales, organismos financieros y agencias internacionales.