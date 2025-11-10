Sheinbaum confirma que la inauguración del Mundial FIFA 2026 será el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca

Sheinbaum resaltó que México será el único país del mundo en albergar una Copa Mundial por tercera vez, luego de ser sede en 1970 y 1986. “Es un momento para compartirle al mundo lo que somos: un país de enorme grandeza cultural, orgulloso de sus raíces, de su presente y de su futuro”, expresó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , confirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. Durante la presentación de los avances rumbo al torneo, celebrada en el Centro Histórico, la mandataria aseguró que este evento será un momento histórico para el país.

La presidenta destacó que este torneo no solo tendrá impacto deportivo, sino también cultural y económico, al mostrar al mundo la identidad, hospitalidad y fortaleza del pueblo mexicano.

MÉXICO, LISTO PARA RECIBIR MILLONES DE VISITANTES

De acuerdo con Sheinbaum, el Mundial generará una afluencia adicional de 5.5 millones de visitantes, lo que impulsará la economía nacional y el turismo en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En la capital, señaló, se invierten 9 mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para mejorar la conectividad durante el evento.

También anunció la entrada en operación del tren de pasajeros Felipe Ángeles–Buenavista, que facilitará el traslado de los visitantes hacia zonas hoteleras y turísticas. Estas acciones forman parte de una estrategia de infraestructura integral que busca garantizar una experiencia segura y cómoda para los asistentes.

Sheinbaum subrayó que México está preparado para ofrecer al mundo un evento de talla internacional, no solo en lo deportivo, sino también en el ámbito cultural y social.

UN MUNDIAL CON IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Durante el evento, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, afirmó que el torneo será “una oportunidad para mostrar la identidad y cultura de México”. Cuevas destacó que “no es solo fútbol. La Copa Mundial es crear nación y, a la vez, construir mundo”, aludiendo a la relevancia del deporte como herramienta de unión y representación nacional.

La presidenta Sheinbaum anunció además el “Mundial Social”, una iniciativa que incluirá torneos y actividades deportivas en todo el país, dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Con ello, el evento busca fomentar la inclusión y el acceso al deporte a nivel comunitario.

De manera paralela, se organizarán los FIFA Fests, espacios públicos y gratuitos donde la población podrá disfrutar los partidos del Mundial, acompañados de actividades artísticas, culturales y gastronómicas.

MÉXICO HACE HISTORIA EN EL MUNDO DEL FÚTBOL

Con la confirmación de la fecha inaugural, México reafirma su papel como un referente en la historia del fútbol mundial. El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en recibir tres inauguraciones mundialistas, consolidando su legado como símbolo del deporte global.

Sheinbaum agradeció el trabajo de Gabriela Cuevas por su papel como enlace con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, reconociendo su liderazgo en la organización. “Ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la coordinación del Mundial aquí en nuestro país”, afirmó.

El Mundial 2026 promete ser un evento sin precedentes, que no solo celebrará el deporte, sino también la unidad, la diversidad y la cultura mexicana, con actividades que conectarán al público nacional e internacional en un mismo espíritu de fiesta.

Datos curiosos:

• El Estadio Azteca será el primero en el mundo en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial.

• Se prevé una derrama económica millonaria gracias al turismo y las actividades paralelas.

• México compartirá la sede del Mundial con Estados Unidos y Canadá, siendo anfitrión del partido inaugural.