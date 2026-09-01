Sheinbaum destaca avances en producción y apoyo al campo

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances que se han dado en la producción agrícola del país, especialmente en las semillas de maíz y el apoyo a los productores del campo.

En su mensaje, la presidenta compartió que el objetivo principal para el Gobierno es garantizar que tanto pequeños como medianos productores, obtengan una ganancia justa que cubra sus costos de producción.

“Este año firmamos un acuerdo histórico entre productores de semillas e insumos para el campo, productores agrícolas y compradores para ordenar la comercialización del maíz blanco nacional”, agregó.

Además de estabilizar el mercado de la tortilla y fortalecer la soberanía alimentaria del país.

“Asimismo, con el objeto de conservar las diferentes razas de maíz nativo y el derecho a la alimentación, estamos llevando a cabo el programa ‘Del Maíz es la Raíz’, que este año está organizando a 600 mil campesinos en grupos de productores para la mejora de semillas a través de métodos tradicionales, con el objetivo de aumentar la productividad, garantizar el autoconsumo, el precio justo del maíz y la conservación de la biodiversidad genética”, señaló.