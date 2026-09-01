Sheinbaum destaca avances en producción y apoyo al campo
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El objetivo es garantizar las ganancias justas a productores así como la soberanía alimentaria del país
Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances que se han dado en la producción agrícola del país, especialmente en las semillas de maíz y el apoyo a los productores del campo.
En su mensaje, la presidenta compartió que el objetivo principal para el Gobierno es garantizar que tanto pequeños como medianos productores, obtengan una ganancia justa que cubra sus costos de producción.
“Este año firmamos un acuerdo histórico entre productores de semillas e insumos para el campo, productores agrícolas y compradores para ordenar la comercialización del maíz blanco nacional”, agregó.
Además de estabilizar el mercado de la tortilla y fortalecer la soberanía alimentaria del país.
“Asimismo, con el objeto de conservar las diferentes razas de maíz nativo y el derecho a la alimentación, estamos llevando a cabo el programa ‘Del Maíz es la Raíz’, que este año está organizando a 600 mil campesinos en grupos de productores para la mejora de semillas a través de métodos tradicionales, con el objetivo de aumentar la productividad, garantizar el autoconsumo, el precio justo del maíz y la conservación de la biodiversidad genética”, señaló.
¿CUÁLES SON LOS AVANCES SEÑALADOS?
La mandataria destacó las proyecciones específicas del crecimiento de cultivos básicos para este año gracias a las políticas de apoyo directo, tales como:
Frijol: Con un incremento proyectado de 300 mil toneladas mas.
Maíz: Con un incremento proyectado de un millón toneladas mas.
”La producción de frijol llegará a 300 mil toneladas mas y la de maíz a un millón de toneladas mas, además garantizaremos leche accesible a 7 millones de familias”, puntualizó.
Así mismo, Sheinbaum expuso el alcance de los programas prioritarios del bienestar para los productores
Producción para el Bienestar: Participan 1 millón 889 mil campesinos.
Fertilizantes para el Bienestar: Mas de 2 millones 157 mil productores reciben insumos gratis.
Bienpesca y créditos: Se apoya a cerca de 200 mil pescadores y 25 mil productores mediante el programa Cosechado Soberanía.
En cuanto a los acuerdos comerciales, Claudia Sheinbaum destacó los convenios que buscan estabilizar los precios y ordenar la comercialización, como el programa “Del Maíz es la Raíz” con 600 mil campesinos organizados.