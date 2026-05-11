Las noticias más importantes del 11 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 11 de mayo en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío 50 azotará: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Siempre no; la SEP no hará modificaciones en el Calendario Escolar 2026: Para evitar conglomeraciones de tráfico durante el Mundial y el clima del verano, el titular de la SEP propuso modificar el ciclo escolar 2026

Fernando Yael ‘N’ reportó la desaparición de su madre, pero fue detenido por delito contra Teresa Guadalupe: Investigan si una discusión por dinero y restricciones para salir a una reunión fueron el detonante de la presunta desaparición

‘Rubén Rocha está en Sinaloa’... Sheinbaum aclara paradero del gobernador con licencia: Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha permanece en Sinaloa y acusó a algunos medios de difundir propaganda y noticias falsas sobre el gobernador

Extender vacaciones de la SEP no fue una ‘ocurrencia’ de Mario Delgado, fue decisión unánime de secretarios, aclara Sheinbaum: Claudia Sheinbaum afirmó que los cambios al calendario escolar de la SEP fueron aprobados por unanimidad y no fueron una decisión unilateral de Mario Delgado

Capturan a José Antonio ‘N’ en Nuevo León, presunto líder ligado al Cártel del Noroeste; aseguran siete tigres: José Antonio “N” presuntamente es un operador de “El Señor de los buques” del Cártel del Noroeste, dedicado al tráfico de drogas y al huachicol en Nuevo León

MUNDO

Mandatario de Estados Unidos confirma que suspenderá el impuesto federal a la gasolina: Los costos se mantienen disparados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz

‘Hondurasgate’, el presunto plan de EU, Israel y Honduras en contra líderes de la izquierda latinoamericana: Este supuesto plan dirigido a líderes de izquierda, incluidos Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, es el resultado de una investigación realizada por Diario Red y el portal web Hondurasgate

Trump considera convertir a Venezuela en el estado 51 de EU: Delcy Rodríguez aseguró que su nación está construida por la gloria de hombres y mujeres que dieron su vida y jamás estaría prevista la anexión de su país

COAHUILA

Sube aprobación de Sheinbaum pese a crisis política en Sinaloa, revela encuesta de De las Heras: El estudio señala que la percepción sobre seguridad y liderazgo presidencial se mantiene positiva pese al contexto político nacional

Coahuila supera los contagios de sarampión registrados en todo 2025: Con un total de 74 casos confirmados al 8 de mayo, la entidad ya rebasó la cifra del año anterior; hay 200 casos sospechosos

Celebran a madres trabajadoras de la Comisaría de Seguridad de Saltillo: El reconocimiento fue dirigido tanto a mujeres que realizan tareas operativas como administrativas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Ya tienes tu boleto? Otakufest Saltillo 2026 reunirá anime, cosplay y estrellas del doblaje este fin de semana: El evento contará con la participación de actores de doblaje como Pepe Toño Macías, Arturo Mercado Jr. y Nycolle González, además de creadores de contenido como MinyNaranja, Martín Eastwood y más

Nuevo uniforme de México para el Mundial 2026: así es la tercera playera negra del Tri: La Selección Mexicana de Fútbol y adidas presentaron el tercer uniforme que el Tri utilizará rumbo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa confirma presencia con México para la Copa del Mundo 2026: El portero mexicano publicó un mensaje en redes sociales donde dejó entrever su presencia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que sería su última concentración

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

Día del Maestro: la SEP establece si habrá suspensión de clases el 15 de mayo de 2026: Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria celebrarán el 15 de mayo por el Día del Maestro, según el calendario oficial de la SEP.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Izquierda, el presidente de Honduras, Nasry Asfura y el ex mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández.

‘Hondurasgate’, el presunto plan de EU, Israel y Honduras en contra líderes de la izquierda latinoamericana

La más reciente encuesta de De las Heras Demotecnia muestra un incremento en la aprobación ciudadana hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sube aprobación de Sheinbaum pese a crisis política en Sinaloa, revela encuesta de De las Heras
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presidió la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria para discutir los ajustes en el sistema educativo.

Mario Delgado afirma que ‘después del 15 de junio’ no hay ‘propósito pedagógico’ en escuelas
El SPF identificó a Farías Laguna como integrante de una organización criminal denominada “Los Primos”.

Ingresan al Vicealmirante Farías Laguna a penal federal en Buenos Aires
SEP cancela propuesta de modificación al ciclo escolar 2026

Siempre no; la SEP no hará modificaciones en el Calendario Escolar 2026
Violencia larvada en Coahuila

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Mario Delgado: Qué estúpida decisión
Sheinbaum recordó que Carranza estableció un principio que conserva plena vigencia: “Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro”.

Reitera Sheinbaum que la soberanía de México no es negociable