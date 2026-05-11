Las noticias más importantes del 11 de mayo en México

CLIMA

➔ Frente Frío 50 azotará: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Siempre no; la SEP no hará modificaciones en el Calendario Escolar 2026: Para evitar conglomeraciones de tráfico durante el Mundial y el clima del verano, el titular de la SEP propuso modificar el ciclo escolar 2026

➔ Fernando Yael ‘N’ reportó la desaparición de su madre, pero fue detenido por delito contra Teresa Guadalupe: Investigan si una discusión por dinero y restricciones para salir a una reunión fueron el detonante de la presunta desaparición

➔ ‘Rubén Rocha está en Sinaloa’... Sheinbaum aclara paradero del gobernador con licencia: Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha permanece en Sinaloa y acusó a algunos medios de difundir propaganda y noticias falsas sobre el gobernador

➔ Extender vacaciones de la SEP no fue una ‘ocurrencia’ de Mario Delgado, fue decisión unánime de secretarios, aclara Sheinbaum: Claudia Sheinbaum afirmó que los cambios al calendario escolar de la SEP fueron aprobados por unanimidad y no fueron una decisión unilateral de Mario Delgado

➔ Capturan a José Antonio ‘N’ en Nuevo León, presunto líder ligado al Cártel del Noroeste; aseguran siete tigres: José Antonio “N” presuntamente es un operador de “El Señor de los buques” del Cártel del Noroeste, dedicado al tráfico de drogas y al huachicol en Nuevo León

MUNDO

➔ Mandatario de Estados Unidos confirma que suspenderá el impuesto federal a la gasolina: Los costos se mantienen disparados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz

➔ ‘Hondurasgate’, el presunto plan de EU, Israel y Honduras en contra líderes de la izquierda latinoamericana: Este supuesto plan dirigido a líderes de izquierda, incluidos Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, es el resultado de una investigación realizada por Diario Red y el portal web Hondurasgate

➔ Trump considera convertir a Venezuela en el estado 51 de EU: Delcy Rodríguez aseguró que su nación está construida por la gloria de hombres y mujeres que dieron su vida y jamás estaría prevista la anexión de su país

COAHUILA

➔ Sube aprobación de Sheinbaum pese a crisis política en Sinaloa, revela encuesta de De las Heras: El estudio señala que la percepción sobre seguridad y liderazgo presidencial se mantiene positiva pese al contexto político nacional

➔ Coahuila supera los contagios de sarampión registrados en todo 2025: Con un total de 74 casos confirmados al 8 de mayo, la entidad ya rebasó la cifra del año anterior; hay 200 casos sospechosos

➔ Celebran a madres trabajadoras de la Comisaría de Seguridad de Saltillo: El reconocimiento fue dirigido tanto a mujeres que realizan tareas operativas como administrativas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Ya tienes tu boleto? Otakufest Saltillo 2026 reunirá anime, cosplay y estrellas del doblaje este fin de semana: El evento contará con la participación de actores de doblaje como Pepe Toño Macías, Arturo Mercado Jr. y Nycolle González, además de creadores de contenido como MinyNaranja, Martín Eastwood y más

➔ Nuevo uniforme de México para el Mundial 2026: así es la tercera playera negra del Tri: La Selección Mexicana de Fútbol y adidas presentaron el tercer uniforme que el Tri utilizará rumbo al Mundial 2026

➔ Guillermo Ochoa confirma presencia con México para la Copa del Mundo 2026: El portero mexicano publicó un mensaje en redes sociales donde dejó entrever su presencia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que sería su última concentración

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

➔ Día del Maestro: la SEP establece si habrá suspensión de clases el 15 de mayo de 2026: Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria celebrarán el 15 de mayo por el Día del Maestro, según el calendario oficial de la SEP.