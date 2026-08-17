Sheinbaum destaca recuperación de Mexicana y anuncia 9 mil camas hospitalarias en su gobierno

Durante la conferencia, una periodista preguntó a Sheinbaum sobre la nueva ruta de Mexicana de Aviación entre Ciudad de México y Zacatecas, anunciada por la secretaria de Turismo junto con el gobernador David Monreal.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances de Mexicana de Aviación y señaló que la aerolínea alcanzará su punto de equilibrio conforme incremente su flota. Durante la conferencia matutina de este lunes, también informó que su administración contempla abrir 9 mil camas hospitalarias adicionales.

La presidenta consideró que la recuperación de la aerolínea es importante y explicó que, durante su etapa de consolidación, recibe recursos para cubrir parte de su operación, una situación que, dijo, estaba contemplada desde el inicio del proyecto.

“Es muy importante la recuperación de Mexicana. Muy importante. Además está pensada porque en este momento critican mucho de que se le da recursos a Mexicana para su operación. Y en efecto hay una parte que se le da, pero así fue planeado desde el principio”, declaró.

Sheinbaum explicó que el objetivo es que Mexicana alcance su punto de equilibrio cuando cuente con una flota de 20 aviones.

“Y en unos años va a llegar a su punto de equilibrio ya cuando estén los 20 aviones aquí, porque cuando tienes una flota menor pues tienes todavía costos de operación, pero cuando lleguen los 20 va a llegar a su punto de equilibrio”, señaló.

La mandataria agregó que el modelo de la aerolínea no está planteado con el objetivo de generar ganancias, sino de cubrir sus costos de operación y mantenimiento.

“Entonces y además pues es como no en este caso no se está pensando en las ganancias, sino sencillamente en cubrir los costos de operación y mantenimiento, entonces pues los boletos son mucho más baratos”, afirmó.

De acuerdo con Sheinbaum, esta operación permite ofrecer una alternativa de transporte aéreo en rutas que, según su explicación, no necesariamente serían atendidas por aerolíneas comerciales.

“Y pues da una opción muy importante que de otra manera las aerolíneas comerciales no tendrían. Entonces ya está el viaje de el vuelo a Sonora y ahora va a Zacatecas”, añadió.

La nueva ruta Ciudad de México-Zacatecas se suma a las operaciones que la aerolínea estatal mantiene dentro de su proceso de expansión.

GOBIERNO CONTEMPLA ABRIR 9 MIL CAMAS HOSPITALARIAS

Durante la misma conferencia, la presidenta fue cuestionada sobre la infraestructura hospitalaria construida durante su administración, luego de la inauguración de otro hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas.

Sheinbaum confirmó que hasta ahora se han inaugurado 32 hospitales durante los casi dos años que lleva su gobierno y señaló que todavía están previstos nuevos proyectos.

“Son 32 hospitales en efecto inaugurados en estos pues casi 2 años. Todavía vienen más que esperamos que ya podamos aperturar. Y son 9,000 camas en total que queremos abrir”, informó.

La presidenta vinculó la construcción de nueva infraestructura médica con la necesidad de ampliar la capacidad de atención del sistema público de salud.

Según Sheinbaum, durante las últimas décadas se registró un crecimiento de la población y del número de trabajadores, además de un incremento en enfermedades crónicas, mientras que la infraestructura hospitalaria no aumentó al mismo ritmo.

SHEINBAUM COMPARA CONSTRUCCIÓN DE CAMAS DEL IMSS CON OTROS SEXENIOS

Durante su exposición, la presidenta hizo una comparación entre las camas hospitalarias construidas en distintos periodos.

“La incapacidad y la decisión para construir más hospitales, centros de salud y creer en el acceso a la salud como un derecho de las y los mexicanos pues generó un problema muy grave de saturación de los hospitales”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que durante 36 años del periodo que denominó neoliberal se construyeron 4 mil camas del IMSS.

“Lo hemos dicho aquí en 36 años del neoliberalismo solo se construyeron 4,000 camas del IMSS”, señaló.

En contraste, indicó que durante los 39 años anteriores se habían construido 27 mil camas.

“Mientras que en los años previos se construyeron 27,000 camas. 39 primeros años, 27,000. 36 siguientes años, 4,000”, expuso.

La presidenta agregó que durante ese periodo también aumentaron el número de trabajadores, la población y las enfermedades crónicas que requieren atención médica.