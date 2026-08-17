Sheinbaum pide a FGR revisar caso de Danna Yanina, detenida por muerte de Dafne Zapata

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar el caso de Danna Yanina, una joven detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano organizado por una academia militarizada en Tamaulipas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que solicitó a la fiscal general revisar la situación jurídica de la joven, quien permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. “Quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven”, explicó Sheinbaum. La presidenta señaló que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también dará seguimiento al caso a través de las autoridades estatales.

SHEINBAUM PLANTEA QUE DANNA PODRÍA SER VÍCTIMA Sheinbaum explicó que decidió solicitar la revisión del caso después de reunirse con familiares de Danna Yanina durante su gira por Tamaulipas. La presidenta indicó que existe la posibilidad de que la joven detenida también sea considerada víctima de los hechos y no necesariamente responsable de la muerte de Dafne. “Está en la fiscalía estatal, también el gobernador va a hacer lo propio, pero yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso, porque a lo mejor la joven pues es también víctima y no necesariamente ella participó en este proceso”, declaró. La solicitud de la mandataria busca que la autoridad federal analice las circunstancias relacionadas con la detención y la participación que presuntamente habría tenido Danna Yanina en los hechos. DAFNE ZAPATA MURIÓ DURANTE UN CAMPAMENTO EN TAMAULIPAS Dafne Zapata, de 13 años y originaria de Ciudad Mante, falleció durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Después de la muerte de la adolescente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y establecer posibles responsabilidades. En el caso fueron detenidos el director de la institución, una maestra y Danna Yanina, compañera de la misma edad que Dafne, de acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum durante su conferencia. La joven fue señalada por su presunta participación en los hechos, aunque sus familiares y habitantes de la comunidad han rechazado esa versión y han solicitado su libertad.

FAMILIARES PIDIERON A SHEINBAUM INTERVENIR La presidenta relató que durante su gira por Tamaulipas una persona le pidió intervenir en favor de Danna Yanina. “Hay un video por ahí de un señor que me gritaba ¡fuera, fuera! Y me regresé y le digo, a ver por qué me gritas fuera. Y me dijo, es que queremos la libertad de Danna”, contó Sheinbaum. La mandataria explicó que posteriormente conoció que Danna se encontraba detenida por el caso de la academia militarizada y que sus familiares y vecinos sostenían que la joven no había participado en los hechos. “Danna es una joven que está detenida en este momento por el caso de la escuela militarizada donde falleció una joven, están detenidos el director, una maestra y detuvieron también a una compañera de la misma edad que presuntamente participó”, relató. Sheinbaum agregó que los familiares y vecinos de la joven han solicitado que se revise el caso debido a que sostienen que Danna Yanina no tuvo participación en la muerte de Dafne. FGR Y FISCALÍA DE TAMAULIPAS REVISARÁN EL CASO A partir de la petición de la presidenta, el caso será revisado tanto por las autoridades federales como por las instituciones de procuración de justicia de Tamaulipas. Sheinbaum indicó que pidió directamente a la fiscal general de la República analizar la situación de Danna Yanina, mientras que el gobernador Américo Villarreal dará seguimiento a través de las autoridades estatales. La revisión deberá considerar los elementos que existen en la investigación para determinar la situación de la joven y su posible participación en los hechos. Hasta el momento, la información proporcionada por la presidenta establece que Danna Yanina permanece detenida y que las autoridades mantienen abierta la investigación relacionada con la muerte de Dafne Zapata. La responsabilidad penal de las personas involucradas deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes. SHEINBAUM TAMBIÉN HABLÓ DE OTRO RECLAMO DURANTE SU GIRA

Durante la conferencia, la presidenta también se refirió a otro episodio ocurrido durante su gira por Tamaulipas, relacionado con una mujer que le solicitó ayuda por un problema en su vivienda. Sheinbaum explicó que, aunque la mujer se encontraba molesta, decidió escucharla y solicitar la intervención de las autoridades para conocer la situación. “Y le pedí al gobernador, pues que la fiscalía o la policía interviniera para ver para que fueran a su casa”, explicó. La presidenta agregó que las autoridades acudieron al domicilio el día anterior para atender el reporte. “Ya el día de ayer, incluso, ya fueron a su casa, pero eso fue lo que pasó. O sea, yo misma pedí que se acercara para que pudiera decirme cuál era su problema y en general actuó de esa forma”, concluyó.