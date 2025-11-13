Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños... ‘Nuestro reconocimiento siempre’

/ 13 noviembre 2025
    Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños... ‘Nuestro reconocimiento siempre’
    La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72, reconociéndolo como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna”.

En su conferencia y redes sociales, Claudia Sheinbaum felicitó a AMLO por su cumpleaños, destacando su papel histórico

Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien celebró su cumpleaños número 72 este 13 de noviembre. En un gesto de respeto y afecto político, Sheinbaum pidió un aplauso para el exmandatario y le deseó que pasara el día acompañado de su familia.

“Le enviamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños, espero que lo disfrute con su familia. De aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre. Un aplauso”, expresó la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum destacó la relevancia de López Obrador como figura política y lo definió como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna de México”. Su mensaje fue recibido con aplausos por parte de los asistentes a la conferencia.

MENSAJE EN REDES: “NUESTRO RECONOCIMIENTO Y CARIÑO HASTA PALENQUE”

Más tarde, la mandataria publicó en sus redes sociales una fotografía junto a López Obrador, tomada años atrás cuando ambos trabajaban en el Gobierno del entonces Distrito Federal. En la imagen, se observa a Sheinbaum acompañando a AMLO durante la inspección de las obras del segundo piso del Periférico, uno de los proyectos más emblemáticos de su gestión como jefe de Gobierno.

“Hoy felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas”, escribió Sheinbaum en su mensaje.

El post rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos, convirtiéndose en tendencia nacional bajo el hashtag #FelizCumpleañosAMLO. Diversas figuras políticas, legisladores y simpatizantes del movimiento de la 4T también aprovecharon la ocasión para enviar sus felicitaciones al exmandatario.

AMLO CELEBRA SU CUMPLEAÑOS 72 EN PALENQUE

Aunque se retiró formalmente de la vida pública tras dejar la Presidencia el pasado 1 de octubre, Andrés Manuel López Obrador continúa residiendo en su rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, donde ha mantenido un bajo perfil y se ha dedicado a escribir y descansar.

De acuerdo con fuentes cercanas, AMLO pasó el día en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, familiares y colaboradores cercanos que participaron en la construcción del movimiento político que llevó a la Cuarta Transformación al poder.

En los últimos meses, el expresidente ha reiterado su decisión de no intervenir en asuntos políticos ni públicos, asegurando que se encuentra “feliz y tranquilo”. Sin embargo, su figura sigue siendo una de las más influyentes en la política mexicana, especialmente dentro del movimiento que él mismo fundó.

SHEINBAUM Y AMLO: UNA RELACIÓN POLÍTICA Y DE CONFIANZA

La relación entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador se ha construido a lo largo de más de dos décadas de colaboración política. Desde su trabajo conjunto en el Gobierno del Distrito Federal hasta su alianza en el proyecto de la Cuarta Transformación, ambos han compartido una visión centrada en la justicia social y el fortalecimiento del Estado.

Durante su campaña presidencial, Sheinbaum reconoció que AMLO ha sido una figura clave en su formación política y personal, señalando que su administración continuará el legado del movimiento que el tabasqueño inició en 2018.

Con esta felicitación, la presidenta reafirma su vínculo con el exmandatario y envía un mensaje de continuidad y respeto dentro del proyecto político que ambos representan.

Datos curiosos:

• Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Tabasco.

• La foto publicada por Sheinbaum fue tomada en 2003, durante la construcción del segundo piso del Periférico.

• Es el primer cumpleaños que AMLO celebra fuera del cargo presidencial desde 2018.

