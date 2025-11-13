Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños... ‘Nuestro reconocimiento siempre’

Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien celebró su cumpleaños número 72 este 13 de noviembre. En un gesto de respeto y afecto político, Sheinbaum pidió un aplauso para el exmandatario y le deseó que pasara el día acompañado de su familia. “Le enviamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños, espero que lo disfrute con su familia. De aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre. Un aplauso”, expresó la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum destacó la relevancia de López Obrador como figura política y lo definió como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna de México”. Su mensaje fue recibido con aplausos por parte de los asistentes a la conferencia. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum blinda a alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; cuenta con 21 guardias de seguridad MENSAJE EN REDES: “NUESTRO RECONOCIMIENTO Y CARIÑO HASTA PALENQUE” Más tarde, la mandataria publicó en sus redes sociales una fotografía junto a López Obrador, tomada años atrás cuando ambos trabajaban en el Gobierno del entonces Distrito Federal. En la imagen, se observa a Sheinbaum acompañando a AMLO durante la inspección de las obras del segundo piso del Periférico, uno de los proyectos más emblemáticos de su gestión como jefe de Gobierno. “Hoy felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas”, escribió Sheinbaum en su mensaje.