Sheinbaum felicita a Valeria Palacios, egresada del Conalep que ganó Medalla Mundial de Educación

La mandataria señaló que se enteró del reconocimiento momentos antes de su conferencia y anunció que se reunirá próximamente con la joven para felicitarla personalmente. Además, confirmó que Valeria recibiría ese mismo día la premiación oficial a nivel internacional.

Durante La Mañanera del Pueblo , la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Valeria Palacios y subrayó que su logro es reflejo del talento de la juventud mexicana formada en instituciones públicas . Destacó que la estudiante cursa estudios en el Conalep y en el Tecnológico Nacional de México , pilares de la educación tecnológica del país.

Sheinbaum enfatizó que este tipo de reconocimientos muestran que la educación pública mexicana puede competir a nivel global cuando se impulsa la ciencia, la innovación y el compromiso social desde edades tempranas.

VALERIA PALACIOS GANA MEDALLA MUNDIAL DE EDUCACION 2025

Este miércoles 14 de enero, Valeria Palacios Cruz, de 19 años, se convirtió en la primera mexicana en ganar una de las World Education Medals 2025 en la categoría de estudiantes. El reconocimiento fue anunciado en Londres por la Fundación HP, que distingue a líderes, educadores y estudiantes a nivel global.

En esta edición, Palacios compartió el reconocimiento con figuras internacionales como la estadounidense Rebecca Winthrop, en la categoría de líderes, y la india Vineeta Garg, en la de educadores. La mexicana destacó entre miles de participantes de más de 130 países.

La ceremonia oficial de premiación se realizará el próximo 20 de enero durante el Education Leaders Forum, donde se reconocerá el impacto educativo y social de los proyectos ganadores.

PROYECTOS CON IA, ROBOTICA Y DRONES CON IMPACTO SOCIAL

Valeria Palacios, estudiante del CEULVER en colaboración con el TecNM, aplica la inteligencia artificial a la robótica y el uso de drones para atender problemas reales de su comunidad en Veracruz. Sus iniciativas combinan innovación tecnológica con enfoque ambiental y social.

Entre sus proyectos destacan Clean Water Done, drones para limpiar cuerpos de agua; Drones para la Reforestación, que permiten replantar zonas deforestadas; y Proyecto Mantarraya, enfocado en apoyo durante emergencias.

También desarrolló CONIA, un robot de servicio diseñado para asistir a personas adultas mayores, capaz de reconocer medicamentos, interpretar textos impresos y detectar situaciones de riesgo, promoviendo la vida independiente.

FORMACION, TRAYECTORIA Y RESPALDO INSTITUCIONAL

Palacios cursa la carrera de Ingeniería Electrónica en el TecNM Veracruz y complementa su formación con estudios en Ingeniería Mecatrónica. Es egresada del Conalep 144 Veracruz II, donde contó con el acompañamiento del profesor Víctor Leyva.

La joven ha representado a México en foros nacionales e internacionales como NASA Space Center Houston, FAMEX, STS Forum e InnovaFest LATAM, consolidando una trayectoria temprana ligada a la innovación científica.

En palabras de Valeria, este reconocimiento reafirma su convicción de que la IA debe utilizarse para generar beneficios reales para las personas y el planeta, visión que fue elogiada por directivos globales de HP.

DATOS CURIOSOS SOBRE VALERIA PALACIOS

· Es la primera mexicana en ganar la Medalla Mundial de Educación

· Fue seleccionada entre jóvenes de 130 países· Egresó del Conalep y estudia en el TecNM

· Aplica IA y drones con impacto social y ambiental

El reconocimiento internacional a Valeria Palacios Cruz no solo celebra su talento individual, sino que coloca a la educación pública mexicana en el centro de la innovación global. Su historia demuestra que la ciencia, la tecnología y el compromiso social pueden transformar comunidades cuando se impulsan desde la juventud.