Sheinbaum inaugura el puente Amado Nervo en Puerto Vallarta, desde la Mañanera

La apertura se anunció durante la Mañanera del Pueblo , encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante un enlace remoto con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, quien confirmó que la estructura quedó abierta a la circulación vehicular.

El Gobierno federal inauguró este miércoles 28 de octubre el puente Amado Nervo , una nueva conexión vial entre Puerto Vallarta , Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit , que requirió una inversión total de 963 millones de pesos .

El puente busca ofrecer una alternativa para los traslados entre ambas entidades, particularmente en una zona donde la carretera federal 200 registra un flujo aproximado de 73 mil vehículos diarios , de acuerdo con los datos presentados por el funcionario.

La nueva infraestructura forma parte de las obras de conectividad destinadas a facilitar el tránsito en uno de los corredores que enlazan destinos turísticos y zonas urbanas de Jalisco y Nayarit.

EL PUENTE AMADO NERVO CUENTA CON SEIS CARRILES

La estructura tiene más de 800 metros de longitud y forma parte de una intervención vial que abarca casi dos kilómetros. Su diseño contempla seis carriles, tres en cada sentido, además de una ciclovía para quienes se desplazan en bicicleta.

Esteva Medina explicó que la construcción del puente representó un gasto de 760 millones de pesos. Sin embargo, la inversión total llegó a 963 millones al sumar los derechos de vía y las obras complementarias necesarias para su ejecución.

La infraestructura permitirá contar con una conexión adicional a la carretera federal 200, una vía utilizada diariamente por miles de automovilistas que se trasladan entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

La apertura del puente se produce en una región con actividad turística y crecimiento urbano a ambos lados del límite estatal. Su capacidad y configuración buscan atender el tránsito vehicular y facilitar la movilidad entre los dos destinos.

DISEÑAN LA ESTRUCTURA PARA RESISTIR SISMOS Y LLUVIAS EXTREMAS

Durante la presentación, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló algunas de las características técnicas de la obra, diseñada para soportar movimientos sísmicos y responder a condiciones hidráulicas extremas.

El puente cuenta con 20 claros de 40 metros, cimentaciones de más de 15 metros de profundidad y tres juntas estructurales. Según el funcionario, estas características buscan mejorar el comportamiento de la estructura ante movimientos del terreno.

Además, el diseño hidráulico contempla escenarios de lluvias extremas con periodos de retorno de hasta mil años, un criterio técnico utilizado para evaluar eventos de baja probabilidad y gran intensidad.

Para levantar la estructura se utilizaron más de 30 mil metros cúbicos de concreto, de acuerdo con las cifras presentadas por el secretario.

LA OBRA CONCLUYÓ CUATRO MESES ANTES DEL PLAZO

La construcción del puente Amado Nervo comenzó en julio de 2025 y concluyó cuatro meses antes de la fecha establecida en el contrato, informó Esteva Medina durante el enlace con la conferencia presidencial.

Los trabajos generaron 2 mil 790 empleos durante su ejecución, según el balance presentado por la dependencia federal.

La inversión de 963 millones de pesos incluye tanto la construcción de la estructura como los gastos asociados con los derechos de vía y las intervenciones complementarias. La cifra total, por tanto, es superior al costo reportado exclusivamente para levantar el puente.

DATOS CLAVE DEL PUENTE AMADO NERVO

· Inversión total: 963 millones de pesos.

· Longitud: más de 800 metros.

· Configuración: seis carriles, tres por sentido, y una ciclovía.

· Tránsito en la carretera federal 200: aproximadamente 73 mil vehículos al día.

· Inicio de construcción: julio de 2025.

· Empleos generados: 2 mil 790.