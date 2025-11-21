Sheinbaum niega persecución contra Edson Andrade, organizador de la marcha GenZ

México
/ 21 noviembre 2025
    Sheinbaum niega persecución contra Edson Andrade, organizador de la marcha GenZ
    La presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier persecución hacia Edson Andrade y participantes de la marcha GenZ, afirmando que su administración respeta la libertad de expresión y brinda seguridad si es necesario. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum rechazó que exista persecución política contra Edson Andrade o participantes de la marcha GenZ, asegurando que su gobierno no persigue ideas ni expresiones públicas

La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente que su gobierno esté involucrado en actos de persecución política, luego de que Edson Andrade —uno de los organizadores de la marcha GenZ— asegurara sentirse perseguido por autoridades federales. La mandataria enfatizó que su administración respeta plenamente la libertad de expresión y la libre manifestación.

Sheinbaum recordó que las movilizaciones convocadas por el grupo autodenominado “Generación Z” surgieron bajo el argumento del hartazgo ante la falta de seguridad y el crecimiento de la violencia criminal en el país. Sin embargo, afirmó que dichas marchas no lograron la convocatoria esperada en su edición del 20 de noviembre.

De acuerdo con la presidenta, muchas personas decidieron no asistir debido a que “la gente ya se informó” sobre las intenciones detrás de estas movilizaciones, las cuales —dijo— se usan políticamente para confrontar a su administración sin fundamento real.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN

“NO PERSEGUIMOS A NADIE”, INSISTE SHEINBAUM

En su declaración, Sheinbaum reiteró que su gobierno no persigue a individuos por razones políticas. “México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos ‘persiguiendo’... nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice... por nada. E, incluso, si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le brinda seguridad”, afirmó.

Explicó que, incluso cuando una persona manifiesta temor por su seguridad, las autoridades realizan un análisis de riesgo y se brinda protección si es necesario. Esto, señaló, forma parte del compromiso del gobierno federal con la integridad de todos los ciudadanos.

De acuerdo con la presidenta, muchas personas decidieron no asistir debido a que “la gente ya se informó” sobre las intenciones detrás de estas movilizaciones, las cuales —dijo— se usan políticamente para confrontar a su administración sin fundamento real.

“NO PERSEGUIMOS A NADIE”, INSISTE SHEINBAUM

En su declaración, Sheinbaum reiteró que su gobierno no persigue a individuos por razones políticas. “México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos ‘persiguiendo’... nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice... por nada. E, incluso, si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le brinda seguridad”, afirmó.

Explicó que, incluso cuando una persona manifiesta temor por su seguridad, las autoridades realizan un análisis de riesgo y se brinda protección si es necesario. Esto, señaló, forma parte del compromiso del gobierno federal con la integridad de todos los ciudadanos.

Sheinbaum enfatizó que su enfoque principal es atender los temas que demandan resultados inmediatos, especialmente en materia de seguridad y gobernabilidad, más allá de polémicas públicas o declaraciones mediáticas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

EL GOBIERNO SE ENFOCA EN RESULTADOS, DICE LA PRESIDENTA

La mandataria subrayó que, pese a las críticas, su administración continúa trabajando en estrategias para mejorar la seguridad en el país. Para ella, la prioridad está en fortalecer la coordinación entre instituciones y avanzar en políticas que reduzcan la violencia.

Sheinbaum argumentó que las movilizaciones deben entenderse en un contexto donde ciertos actores buscan generar confrontación. Aun así, aseguró que su gobierno seguirá ejerciendo una política de respeto a derechos y libertades, sin criminalizar la organización ciudadana.

También señaló que la gobernabilidad no se construye desde la persecución, sino desde el diálogo, la información y la capacidad del Estado para responder a las necesidades reales de la población.

DATOS CURIOSOS

• La marcha GenZ fue convocada en redes como protesta generacional.

• Edson Andrade se volvió figura visible tras promover la primera movilización.

• Sheinbaum reiteró que cualquier ciudadano puede solicitar análisis de riesgo y apoyo de seguridad.

Temas


marchas

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro