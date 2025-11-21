Sheinbaum niega persecución contra Edson Andrade, organizador de la marcha GenZ

La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente que su gobierno esté involucrado en actos de persecución política, luego de que Edson Andrade —uno de los organizadores de la marcha GenZ— asegurara sentirse perseguido por autoridades federales. La mandataria enfatizó que su administración respeta plenamente la libertad de expresión y la libre manifestación. Sheinbaum recordó que las movilizaciones convocadas por el grupo autodenominado “Generación Z” surgieron bajo el argumento del hartazgo ante la falta de seguridad y el crecimiento de la violencia criminal en el país. Sin embargo, afirmó que dichas marchas no lograron la convocatoria esperada en su edición del 20 de noviembre.

De acuerdo con la presidenta, muchas personas decidieron no asistir debido a que "la gente ya se informó" sobre las intenciones detrás de estas movilizaciones, las cuales —dijo— se usan políticamente para confrontar a su administración sin fundamento real. "NO PERSEGUIMOS A NADIE", INSISTE SHEINBAUM En su declaración, Sheinbaum reiteró que su gobierno no persigue a individuos por razones políticas. "México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos 'persiguiendo'... nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice... por nada. E, incluso, si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le brinda seguridad", afirmó. Explicó que, incluso cuando una persona manifiesta temor por su seguridad, las autoridades realizan un análisis de riesgo y se brinda protección si es necesario. Esto, señaló, forma parte del compromiso del gobierno federal con la integridad de todos los ciudadanos.

Sheinbaum enfatizó que su enfoque principal es atender los temas que demandan resultados inmediatos, especialmente en materia de seguridad y gobernabilidad, más allá de polémicas públicas o declaraciones mediáticas. EL GOBIERNO SE ENFOCA EN RESULTADOS, DICE LA PRESIDENTA La mandataria subrayó que, pese a las críticas, su administración continúa trabajando en estrategias para mejorar la seguridad en el país. Para ella, la prioridad está en fortalecer la coordinación entre instituciones y avanzar en políticas que reduzcan la violencia. Sheinbaum argumentó que las movilizaciones deben entenderse en un contexto donde ciertos actores buscan generar confrontación. Aun así, aseguró que su gobierno seguirá ejerciendo una política de respeto a derechos y libertades, sin criminalizar la organización ciudadana. También señaló que la gobernabilidad no se construye desde la persecución, sino desde el diálogo, la información y la capacidad del Estado para responder a las necesidades reales de la población. DATOS CURIOSOS • La marcha GenZ fue convocada en redes como protesta generacional. • Edson Andrade se volvió figura visible tras promover la primera movilización. • Sheinbaum reiteró que cualquier ciudadano puede solicitar análisis de riesgo y apoyo de seguridad.