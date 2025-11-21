Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN

México
/ 21 noviembre 2025
    Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
    La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum afirmó que el rescate de Pemex logró su avance más importante en el último año, con un nuevo marco jurídico que reintegra a la empresa y revierte décadas de fragmentación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que lo más relevante en materia energética ocurrió el año pasado, cuando se concretaron cambios constitucionales y legales destinados a fortalecer a Pemex. Destacó que este avance fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Congreso, la Secretaría de Energía y su administración, lo que permitió “recuperar a Pemex como empresa del pueblo de México”.

Según Sheinbaum, la petrolera había perdido cohesión desde los años 90, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue dividida en cuatro subsidiarias. Esa fragmentación, dijo, respondía a un proyecto que buscaba vender gradualmente las áreas estratégicas y mantener solo la extracción en manos del Estado, mientras el resto se privatizaba.

Esta tendencia continuó durante gobiernos posteriores. Bajo la administración de Enrique Peña Nieto, señaló, se eliminó una protección clave: la que impedía considerar a las empresas del Estado como monopolios. En términos prácticos, eso convirtió a Pemex “en una empresa más”, despojándola de su carácter nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

UN NUEVO MARCO LEGAL PARA REINTEGRAR A PEMEX

Sheinbaum subrayó que hoy la situación es distinta gracias a la implementación de un nuevo marco jurídico que permite que Pemex vuelva a operar como una sola empresa. Explicó que, antes, existían cinco consejos de administración que fragmentaban aún más la toma de decisiones. “Ahora solo hay uno”, afirmó, destacando que ese cambio ha sido “lo más importante de todo”.

Con esta reunificación, la petrolera recupera una estructura vertical que —según Sheinbaum— fortalece su eficiencia, la coordinación interna y la capacidad de responder a los retos del sector energético. La mandataria insistió en que esta transformación es clave para devolverle a Pemex su papel estratégico en el desarrollo nacional.

Además, insistió en que el Gobierno seguirá impulsando la autonomía energética como parte de un proyecto que prioriza los recursos nacionales y busca mantener la industria petrolera bajo control del pueblo de México.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS PARA PEMEX

Sheinbaum afirmó que las agencias calificadoras ya comenzaron a mejorar la evaluación de Pemex, contradiciendo las predicciones de quienes aseguraban que la única salida posible era la privatización. Señaló que los cambios estructurales ya están dando resultados y fortaleciendo la confianza internacional.

Actualmente, Pemex produce alrededor de 280 mil barriles diarios, cifra que Sheinbaum presentó como evidencia de la recuperación de su capacidad operativa. Para su administración, estos números confirman que la estrategia de reintegración y rescate está funcionando.

Aseguró también que su gobierno continuará supervisando el avance de la empresa, con la meta de consolidar un modelo energético soberano, rentable y alineado con el interés nacional.

DATOS CURIOSOS

• Pemex llegó a tener cinco consejos de administración antes de su reunificación.

• La fragmentación de la empresa inició en los años 90 con cuatro subsidiarias.

• La nueva estructura permite integrar producción, refinación y logística bajo un solo mando.

Temas


Reforma Energética
hidrocarburos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro