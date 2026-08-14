Sheinbaum niega que exista una ‘lista negra’ de periodistas y defiende análisis sobre redes sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista una denominada “lista de Sheinbaum” y aseguró que la presentación realizada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, correspondió únicamente a un análisis sobre la amplificación de contenidos y narrativas en redes sociales. Durante la conferencia de prensa de este viernes, la mandataria fue cuestionada sobre la polémica generada después de que diversos medios de comunicación y críticos del gobierno identificaran como una “lista” la información presentada por Alcalde en el espacio denominado “Derecho de réplica”. Sheinbaum sostuvo que en ningún momento se presentó un listado destinado a señalar o censurar a periodistas, comunicadores o personajes de oposición.

SHEINBAUM NIEGA LA EXISTENCIA DE UNA “LISTA” La presidenta explicó que la exposición de Luisa María Alcalde tenía como objetivo mostrar cómo funcionan actualmente las redes sociales y cómo determinados contenidos pueden alcanzar una mayor difusión mediante mecanismos de amplificación digital. “Luisa lo que dice es, viene una noticia de una, todo un mecanismo en contra de una posición política de un proyecto de la presidenta, mostró cómo funcionan las redes hoy. Nunca dijo: ‘esta es la lista de quién sabe qué’”, señaló. Sheinbaum cuestionó la interpretación que se hizo de la presentación y afirmó que se convirtió en un tema denominado “la lista”, pese a que, según su explicación, ese no fue el propósito de la información expuesta. “Pero ya todos, todos, todos, la lista de si hay la mayor libertad de expresión de la historia”, expresó. La presidenta también rechazó que desde su administración exista una política para censurar a personas por sus opiniones o por los contenidos que publican. “¿A quién se le censura? Pregunto, ¿a quién? A nadie”, afirmó. LA POLÉMICA SURGIÓ TRAS UNA PRESENTACIÓN DE LUISA MARÍA ALCALDE SOBRE REDES SOCIALES El término “lista de Sheinbaum” surgió después de una presentación realizada por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, en la que se abordó el comportamiento de las redes sociales y la manera en que determinados contenidos son amplificados. La exposición fue interpretada por críticos y algunos medios de comunicación como un señalamiento hacia periodistas, comunicadores y otras personas que han expresado posiciones críticas al Gobierno de México. A partir de esa interpretación comenzó a circular la referencia a una supuesta “lista de Sheinbaum”, denominación que la presidenta rechazó durante su conferencia. La mandataria insistió en que el ejercicio presentado por Alcalde buscaba explicar el funcionamiento de las plataformas digitales y la propagación de determinadas narrativas, no establecer un mecanismo para limitar la libertad de expresión.

SHEINBAUM COMPARA EL DEBATE ACTUAL CON LA CENSURA DE GOBIERNOS ANTERIORES Durante su intervención, la presidenta también se refirió a quienes han cuestionado la existencia de la supuesta lista y sostuvo que algunos de ellos conocen prácticas de censura y control de medios que, afirmó, ocurrieron durante administraciones anteriores. “Los que andan diciendo que la lista de Sheinbaum, lo saben porque ellos vivieron a Peña Nieto, la mayoría de ellos vivió a Calderón, a Fox, a Zedillo, a Salinas de Gortari y a los gobiernos de antes del autoritarismo tremendo”, declaró. Sheinbaum afirmó que durante esos gobiernos existieron mecanismos mediante los cuales autoridades establecían comunicación con periodistas y medios de comunicación para influir en los contenidos publicados. “Todos vivieron las llamadas por teléfono, el dinero que les daban. ‘Te apoyo por acá, pero no hables de esto’”, señaló. De acuerdo con la presidenta, esas prácticas no forman parte de la relación que actualmente mantiene su administración con los medios de comunicación. “Claro, ya no hay eso. Hay libertad de expresión, total y absoluta. A nadie se le silencia, a nadie se le dice ‘no digas esto. No hables de esto’”, sostuvo.

LA PRESIDENTA, CLAUDIA SHEINBAUM, DEFIENDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Sheinbaum afirmó que su administración mantiene una postura de respeto a la libertad de expresión y negó que exista una estrategia gubernamental para impedir que periodistas o comunicadores cuestionen las acciones de su gobierno. La presidenta ubicó la discusión dentro de un contexto más amplio sobre el funcionamiento de las redes sociales y la circulación de información en plataformas digitales. El análisis presentado por Alcalde había generado cuestionamientos debido a que incluía referencias a cuentas y perfiles que, de acuerdo con la explicación ofrecida, participan en la difusión o amplificación de determinados mensajes políticos. Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que identificar patrones de difusión de contenidos no equivale a elaborar una lista de personas que deban ser censuradas. La mandataria también cuestionó que la presentación haya sido interpretada como una acción contra la libertad de expresión y reiteró que, desde su perspectiva, actualmente existe libertad para que las personas expresen sus posiciones políticas y críticas hacia el Gobierno de México. El debate sobre la llamada “lista de Sheinbaum” se mantiene así vinculado a la discusión sobre el papel de las redes sociales, la amplificación de contenidos políticos y los límites entre el análisis de información digital y el señalamiento de personas por sus opiniones.