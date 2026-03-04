Sheinbaum podría blindar Palacio por bloque negro en marcha del 8M

“Es probable. Lo hacemos porque muchas veces participa el llamado Bloque Negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional”, declaró durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre el eventual cerco de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la posibilidad de instalar vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional con motivo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

La mandataria explicó que la decisión responde a un criterio preventivo. El objetivo, dijo, es evitar daños al inmueble histórico y reducir el riesgo de confrontaciones entre manifestantes y elementos de seguridad que resguardan el recinto.

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Sheinbaum señaló que la colocación de vallas no tiene como finalidad inhibir la protesta, sino prevenir enfrentamientos. “Para evitar una confrontación entre policías y mujeres ponemos estas vallas, ese es el propósito”, sostuvo.

En años anteriores, durante la movilización del 8M en la Ciudad de México, se han registrado actos de iconoclasia y enfrentamientos en el primer cuadro de la capital. El llamado Bloque Negro ha sido identificado por autoridades como un grupo que realiza acciones directas contra monumentos y edificios públicos.

La presidenta también afirmó que su gobierno permanecerá en la ciudad durante la jornada. “Nosotros vamos a estar en la Ciudad”, añadió, en referencia a la coordinación operativa que se desplegará ese día.

CONTEXTO DE FEMINICIDIOS Y EXIGENCIAS

Las declaraciones ocurren en una semana marcada por hechos de violencia que han generado indignación pública. En Mazatlán se reportó el asesinato de Rubí Patricia, madre buscadora, mientras que en Morelos se confirmó el feminicidio de Kimberly Ramos, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien había sido reportada como desaparecida el 20 de febrero.

En este contexto, la mandataria aseguró que su administración ha avanzado en la garantía de derechos para las mujeres. “Se han reducido los feminicidios, se tipificó el acoso y se fortaleció la atención de las secretarías e institutos para las mujeres”, afirmó.

El 8M se ha consolidado como una de las movilizaciones más numerosas en el país, donde colectivos y ciudadanas marchan para exigir justicia, igualdad y seguridad. Las vallas, en este escenario, vuelven a colocarse en el centro del debate sobre protesta · memoria · protección institucional.

DATOS CURIOSOS

· En años recientes, las vallas alrededor de Palacio Nacional han alcanzado varios metros de altura durante la marcha del 8M.

· El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo desde 1975, cuando fue reconocido oficialmente por la ONU.

· Las movilizaciones del 8M en Ciudad de México suelen congregar a decenas de miles de participantes en el primer cuadro de la capital.

La discusión sobre seguridad y libre manifestación vuelve así a instalarse en el espacio público, en una fecha que cada año adquiere mayor peso social y político en México.