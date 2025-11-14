Sheinbaum presenta ‘Frijol del Bienestar’ y ofrece a 27 pesos el kilo en tiendas

Sheinbaum destacó que el objetivo principal es eliminar intermediarios, pues los precios del frijol en tiendas suelen ser mucho más altos. El proyecto busca fortalecer la producción nacional, afectada en los últimos años por la sequía recurrente que ha reducido la oferta del grano.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el nuevo esquema Frijol del Bienestar , cuyo eje central es ofrecer el kilo a 27 pesos en beneficio tanto de productores como de consumidores. El anuncio se realizó en el marco de la Primera Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución.

Actualmente, México importa alrededor de 300 mil toneladas de frijol al año, de las cuales el 75% proviene de Estados Unidos. Para el gobierno, esta dependencia representa un riesgo para la seguridad alimentaria y justifica la necesidad de impulsar políticas de autosuficiencia.

MÉXICO, CUNA DEL FRÍJOL Y DE SU BIODIVERSIDAD

Durante la Mañanera del Pueblo, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, explicó que México posee 57 de las 150 especies de frijol existentes en el mundo, y 31 son endémicas. A pesar de esta riqueza, el consumo ha disminuido de 16 kilos por persona al año en 1980 a solo 9 kilos en 2021.

La funcionaria subrayó el valor nutricional del frijol, rico en proteína, fibra, vitaminas, minerales y ácidos grasos. Este alimento contribuye a reducir el colesterol, estabilizar el azúcar en sangre y prevenir la anemia. Según Albores, “el frijol es bendito para la salud del pueblo de México”.

La feria contará con venta directa, presentaciones culturales, exposición de variedades y actividades dedicadas a difundir el valor nutricional del grano. También promoverá la milpa, compuesta por maíz, frijol y calabaza, una de las bases históricas de la alimentación mexicana.

NUEVA LÍNEA DE FRIJOL PROCESADO PARA TODO EL PAÍS

Albores adelantó que este año se lanzará una línea de Frijol Bienestar, procesado y envasado en plantas propias para distribuirse en todas las Tiendas Bienestar a un precio fijo de 30 pesos por kilo. El grano será adquirido directamente a pequeños productores, garantizando un pago justo.

La funcionaria aseguró que el producto que llegará a tiendas “viene de manos campesinas y de suelo mexicano”, reforzando la estrategia del Plan México para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.

DATOS CURIOSOS

• El frijol negro contiene 8.86 g de proteína por cada 100 gramos.

• Tras la lactancia, en muchas regiones de México los primeros alimentos eran maíz y frijol por su alto valor nutritivo.

• La combinación de frijol y maíz ofrece una proteína más completa que la que aportan por separado.

BENEFICIOS DEL FRIJOL PARA LA SALUD

• Alto contenido de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales

• Reduce niveles de azúcar y colesterol

• Mejora la microbiota intestinal• Su ácido fólico e hierro previenen la anemia

CONCLUSIÓN

El Frijol del Bienestar se perfila como una estrategia clave para fortalecer la producción nacional, promover una alimentación saludable y recuperar el valor cultural del frijol mexicano. Con precios justos y acciones orientadas a eliminar intermediarios, el gobierno busca que este alimento ancestral vuelva a ocupar el lugar que merece en la mesa de las familias del país.