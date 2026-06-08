Sheinbaum rechaza denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: ‘¿Quién les cree? Nadie’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó este lunes a la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad. Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum cuestionó la credibilidad de la acción promovida por el partido opositor y respondió con una pregunta retórica: “¿Quién les cree? Nadie”.

DENUNCIA DEL PAN CONTRA AMLO CARECE DE SUSTENTO POLÍTICO, SEÑALA SHEINBAUM Sheinbaum señaló que la denuncia carece de sustento político ante la opinión pública y afirmó que quienes la impulsan mantienen una postura contradictoria respecto a los temas de seguridad y combate al crimen organizado. “No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas”, expresó la titular del Ejecutivo federal al referirse a los gobiernos encabezados por el PAN durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. La presidenta añadió que la denuncia “no cala” y sostuvo que Acción Nacional no tiene credibilidad para formular acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.

PAN PRESENTA DENUNCIA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONTRA AMLO La denuncia promovida por el PAN fue presentada ante la Corte Penal Internacional y está dirigida contra López Obrador por su presunta responsabilidad en hechos que el partido considera constitutivos de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con los argumentos expuestos por Acción Nacional, la acusación se sustenta en presuntos pactos político-criminales que habrían favorecido el fortalecimiento de organizaciones delictivas durante el sexenio anterior. El documento refiere cifras relacionadas con homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de comunidades y zonas del país bajo control de grupos criminales. Según el PAN, la estrategia de seguridad aplicada durante la administración de López Obrador derivó en una crisis de violencia que, a su juicio, amerita una investigación internacional. Asimismo, el partido argumentó que decidió acudir a instancias internacionales al considerar que en México no existen condiciones para desarrollar investigaciones independientes, debido a supuestas afectaciones a la autonomía de las fiscalías y a la independencia del Poder Judicial. DENUNCIAS OCURREN TRAS LA REAPARICIÓN PÚBLICA DE LÓPEZ OBRADOR La acción legal del PAN se dio a conocer tres días después de que López Obrador difundiera una carta pública a través de sus plataformas digitales. En ese documento, el exmandatario expresó respaldo a la presidenta Sheinbaum y formuló críticas a lo que calificó como expresiones de injerencismo provenientes de Estados Unidos. La carta marcó una de las reapariciones públicas más relevantes del expresidente desde que concluyó su administración federal. PAN REALIZÓ SEÑALAMIENTOS CONTRA GOBERNADORES DE MORENA Como parte de los argumentos contenidos en la denuncia, Acción Nacional mencionó a diversos gobernadores emanados de Morena en el contexto de investigaciones y señalamientos relacionados con presuntos vínculos con organizaciones criminales. Entre los nombres citados por el partido se encuentran Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya. La dirigencia panista vinculó estos casos con la necesidad de que organismos internacionales revisen la situación de seguridad y gobernabilidad en México.

SHEINBAUM REALIZA SEÑALAMIENTOS CONTRA EL PAN DESDE EL PALACIO NACIONAL Durante su respuesta, Sheinbaum evitó profundizar en aspectos jurídicos de la denuncia y centró sus declaraciones en el ámbito político. La mandataria sostuvo que el PAN enfrenta una falta de credibilidad ante la ciudadanía y recordó antecedentes de los gobiernos panistas en materia de seguridad pública. También descartó que la denuncia tenga efectos políticos relevantes para el movimiento que encabeza o para la figura del expresidente López Obrador. Las declaraciones de la presidenta se suman al debate generado por la presentación de la denuncia internacional y por la reciente carta difundida por el exmandatario federal, en un contexto marcado por las discusiones sobre seguridad, combate al crimen organizado y la relación entre México y Estados Unidos.

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