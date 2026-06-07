Denuncia PAN a López Obrador ante la Corte Penal Internacional

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    Denuncia PAN a López Obrador ante la Corte Penal Internacional
    El PAN sostiene que la realidad que hoy vive México es resultado de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado mexicano. Cuartoscuro

La denuncia cita que los posibles delitos de lesa humanidad se reflejan en los más de 200 mil homicidios que han ocurrido en el país

CDMX.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia en contra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad derivados de pactos político-criminales.

La denuncia cita que los posibles delitos de lesa humanidad se reflejan en los más de 200 mil homicidios que han ocurrido en el país, las más de 150 mil desapariciones, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y la existencia de amplias regiones del país bajo el control de cárteles del narcotráfico.

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El PAN sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de seguridad no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado mexicano que permitió e incluso provocó el establecimiento e hiper empoderamiento del crimen organizado en el país, a partir de un pacto político con ellos, el que participaron gobiernos locales, pero sobre todo el federal.

POLÍTICA DE CESIÓN DE SOBERANÍA

De acuerdo con el PAN, entre 2018 y 2024 se implementó una política deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.

El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos”, afirmó, permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad.

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Acusó también, que no sólo se toleró el avance del crimen organizado, sino que se sustituyera al Estado en amplias zonas del país.

Al mismo tiempo, agregó, han surgido señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores de Morena y organizaciones criminales en estados como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

CASO RUBÉN ROCHA

El PAN recordó casos como los del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los mandatarios Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, los cuales han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político.

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Acción Nacional informó que decidió acudir a la Corte Penal Internacional ante la poca capacidad de instituciones nacionales para garantizar investigaciones independientes y adelantó que seguirá realizando las denuncias necesarias, ya que las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas.

“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes. Acción Nacional seguirá denunciando todo lo que tenga qué denunciar”, advirtió.

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