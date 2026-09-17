Existe diálogo con normalistas de Hidalgo y Puebla: Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantiene mesas de diálogo con normalistas de El Mexe, Hidalgo, y Teteles, Puebla, para atender sus demandas y evitar actos de violencia o represión. La mandataria se refirió al tema a cuatro días de que alumnos de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, El Mexe, dieron un portazo e irrumpieron al concluir el acto que encabezó en su gira por Hidalgo, en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

Los estudiantes reclamaron que la reapertura de la escuela no ha recuperado los cinco ejes que distinguen al modelo de las escuelas rurales.

SE BUSCA LA FORMACIÓN DE DOCENTES PARA COMUNIDADES RURALES: CSP Este jueves, en la conferencia mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre si su administración reincorporará esos componentes a El Mexe y, sobre el conflicto en Teteles, donde fue detenido Alejandro Martínez, asesor de las alumnas, por la toma del plantel. “Es todo un tema de las normales rurales. Hay una mesa de trabajo en ambos casos. Coordina la Secretaría de Educación Pública y en la que participa Secretaría de Gobernación, con el objetivo, con dos objetivos: uno es garantizar que no haya violencia en todos los sentidos, ni represión”, comentó.

El Mexe fue cerrado en 2008, luego de un conflicto estudiantil y un operativo policiaco en Hidalgo. Tras más de una década cerrado, el Gobierno federal anunció su reapertura, pero alumnos y egresados han exigido que el plantel funcione plenamente bajo el modelo de normal rural. Sheinbaum señaló que las mesas de trabajo buscan también preservar la educación pública y la formación de docentes para comunidades rurales. “Garantizar también la educación pública, porque también en el caso de las normales rurales, lo más importante es garantizar en efecto que hay una educación adecuada para formar maestros rurales, que ese es el objetivo”, sostuvo.