Sheinbaum revela cómo quiere pasar a la historia y qué legado busca dejar en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió cómo le gustaría ser recordada al terminar su mandato: como una gobernante que atendió las necesidades de la población y dedicó sus esfuerzos al bienestar de los mexicanos.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, realizada en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal defendió el modelo de gobierno que encabeza y destacó el papel del humanismo mexicano como una propuesta vinculada con la historia y las condiciones sociales del país.

Sheinbaum sostuvo que su objetivo es dejar un legado relacionado con la atención al pueblo y la construcción de un modelo económico basado en la prosperidad compartida.

SHEINBAUM QUIERE SER RECORDADA COMO UNA BUENA PRESIDENTA

Al hablar sobre la huella que espera dejar en México, Sheinbaum señaló que le gustaría que las futuras generaciones la recordaran por su compromiso con la ciudadanía y por haber hecho todo lo que estuvo a su alcance para mejorar las condiciones de vida de la población.

“¿Cómo quiero que me recuerden mis nietos y los nietos de los nietos de todos los mexicanos? Como una buena Presidenta. Una Presidenta que atiende y quiere al pueblo y que hizo todo lo que estaba en sus manos, su conciencia, su vida, por el bienestar del pueblo”, expresó.

La mandataria vinculó esta aspiración con la responsabilidad de atender las necesidades sociales desde el gobierno federal.

Sus declaraciones colocaron el bienestar de la población como uno de los elementos centrales del legado que busca construir durante su administración.