Sheinbaum revela cómo quiere pasar a la historia y qué legado busca dejar en México

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    Sheinbaum revela cómo quiere pasar a la historia y qué legado busca dejar en México
    La Presidenta afirmó que aspira a ser recordada por su compromiso con la población y la búsqueda del bienestar social, mediante el modelo de prosperidad compartida que defiende su gobierno. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta afirmó que aspira a ser recordada por su compromiso con la población y la búsqueda del bienestar social.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió cómo le gustaría ser recordada al terminar su mandato: como una gobernante que atendió las necesidades de la población y dedicó sus esfuerzos al bienestar de los mexicanos.

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Durante la conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, realizada en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal defendió el modelo de gobierno que encabeza y destacó el papel del humanismo mexicano como una propuesta vinculada con la historia y las condiciones sociales del país.

Sheinbaum sostuvo que su objetivo es dejar un legado relacionado con la atención al pueblo y la construcción de un modelo económico basado en la prosperidad compartida.

SHEINBAUM QUIERE SER RECORDADA COMO UNA BUENA PRESIDENTA

Al hablar sobre la huella que espera dejar en México, Sheinbaum señaló que le gustaría que las futuras generaciones la recordaran por su compromiso con la ciudadanía y por haber hecho todo lo que estuvo a su alcance para mejorar las condiciones de vida de la población.

“¿Cómo quiero que me recuerden mis nietos y los nietos de los nietos de todos los mexicanos? Como una buena Presidenta. Una Presidenta que atiende y quiere al pueblo y que hizo todo lo que estaba en sus manos, su conciencia, su vida, por el bienestar del pueblo”, expresó.

La mandataria vinculó esta aspiración con la responsabilidad de atender las necesidades sociales desde el gobierno federal.

Sus declaraciones colocaron el bienestar de la población como uno de los elementos centrales del legado que busca construir durante su administración.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió cómo le gustaría ser recordada al terminar su mandato. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ ES EL HUMANISMO MEXICANO QUE DEFIENDE SHEINBAUM?

Durante su intervención, la Presidenta también explicó su visión del humanismo mexicano, al que describió como un modelo propio que toma como referencia la historia del país y que se distingue de otras propuestas aplicadas en el mundo.

Este concepto forma parte del discurso político de su gobierno y plantea que las decisiones públicas deben considerar las condiciones sociales de la población.

Sheinbaum retomó esta idea para explicar la orientación de su administración y la importancia que atribuye al bienestar colectivo.

La mandataria sostuvo que el proyecto busca mantener una relación directa entre las políticas públicas, las necesidades de los ciudadanos y el desarrollo del país.

PROSPERIDAD COMPARTIDA, EL MODELO ECONÓMICO DE SU GOBIERNO

En materia económica, Sheinbaum destacó la prosperidad compartida como uno de los principios que orientan su administración.

La propuesta, según explicó, busca que la distribución de la riqueza y el bienestar social formen parte del desarrollo económico nacional.

“Con un modelo económico, si quieren hablar de economía, prosperidad compartida”, afirmó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La Presidenta también relacionó este proyecto con el movimiento político que llegó al gobierno federal en 2018, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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Con ello, defendió la continuidad de una propuesta que considera vinculada con las características históricas y sociales de México.

Las declaraciones de Sheinbaum reflejan la manera en que la mandataria define sus prioridades y el reconocimiento que espera recibir en el futuro: una gestión centrada, de acuerdo con sus palabras, en atender a la población y contribuir a su bienestar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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