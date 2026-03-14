Sheinbaum sufre incidente en el ojo durante gira en Nayarit

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México
/ 14 marzo 2026
    Sheinbaum sufre incidente en el ojo durante gira en Nayarit
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió un incidente menor a su llegada al municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, cuando accidentalmente le picaran el ojo. SALVADOR CORONA | EL UNIVERSAL

Ocurrió antes del inicio, cuando la mandataria descendía de su vehículo y se acercó a las personas

A su llegada al municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió un incidente menor, luego que le picaran el ojo izquierdo mientras saludaba a asistentes a un evento público dirigido a mujeres.

El hecho ocurrió momentos antes del inicio de la actividad oficial, cuando la mandataria descendía de su vehículo y se acercó a las personas que la esperaban para darle la bienvenida.

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Durante el saludo, una persona alcanzó accidentalmente su rostro, lo que provocó molestia inmediata en el ojo izquierdo. Ante el incidente, la mandataria mexicana reaccionó echando el cuerpo hacia atrás y se le extendió un pañuelo para cubrirse.

De acuerdo con testigos, el equipo de seguridad y logística reaccionó de manera inmediata para auxiliar a la presidenta, quien comenzó a lagrimear y presentó enrojecimiento visible en el ojo afectado.

Asistentes comenzaron a gritar: “¡No se avienten! ¡No se avienten!” Al tiempo que Sheinbaum Pardo se tocaba el rostro.

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Personal cercano le proporcionó papel higiénico para atender la irritación mientras continuaba su recorrido hacia el lugar del evento.

”Presidenta, ¿está bien?”, le preguntó un corresponsal de un medio del momento. “Sí, solo que me picaron el ojo”, respondió la mandataria mientras continuaba saludando a los habitantes del municipio nayarita, sin detener sus actividades programadas.

Detrás de la presidenta se encontraba el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, quien fue testigo de incidentes.

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Cabe mencionar que, el episodio generó breves momentos de preocupación entre quienes se encontraban en el lugar; “sí lo tenía muy irritado”, “(...) fue con una escultura que le querían dar”, dijo alguno de los accidentes, de acuerdo con reportes de medios de comunicación como El Universal.

La visita a Ixtlán del Río forma parte de la gira de trabajo que la titular del Ejecutivo federal realiza por distintos municipios del país para supervisar programas sociales y sostener encuentros con mujeres.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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