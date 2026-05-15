Sheinbaum va por ‘Detector de Mentiras Ampliado’ para responder a ‘información falsa’

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante La Mañanera del Pueblo que su administración trabaja en un programa especial vespertino que ampliará el funcionamiento del conocido Detector de Mentiras .

El gobierno federal alista una nueva estrategia de comunicación para responder con mayor rapidez a información considerada falsa o imprecisa difundida en medios de comunicación y redes sociales.

La mandataria explicó que actualmente muchas aclaraciones oficiales se presentan únicamente los miércoles, situación que permite que ciertas versiones permanezcan circulando durante varios días antes de ser desmentidas públicamente.

“Voy a adelantar algo: vamos a hacer un programa especial en la tarde, que es el Detector de Mentiras, pero extendido”, informó Sheinbaum al hablar sobre el nuevo mecanismo de comunicación gubernamental.

La presidenta señaló que el propósito central será responder de forma más inmediata a publicaciones que contengan datos incorrectos o versiones que el gobierno considere falsas.

EL GOBIERNO BUSCA RESPUESTAS MÁS RÁPIDAS A PUBLICACIONES FALSAS

Durante su mensaje, Sheinbaum mencionó que uno de los problemas actuales es la velocidad con la que circula la información digital, especialmente en redes sociales y plataformas de noticias.

“Si sale una nota en Reforma que es mentirosa o que tiene cosas falsas y aquí lo decimos el miércoles, pues se quedan esos días circulando”, comentó la mandataria al explicar por qué consideran necesario ampliar la estrategia de respuesta.

El nuevo programa funcionaría como una extensión del esquema actual, pero con capacidad de reaccionar prácticamente el mismo día ante publicaciones que el gobierno busque aclarar o desmentir.

Según explicó la presidenta, cada caso incluirá una explicación puntual sobre por qué determinada información es considerada falsa y cuál es la fuente oficial que respalda la versión gubernamental.

“Esto se dijo y por qué es mentira”, resumió Sheinbaum sobre el formato que tendría el nuevo espacio informativo.

La intención, afirmó, será fortalecer el derecho ciudadano a la información mediante aclaraciones documentadas directamente por las dependencias federales.

EL “DETECTOR DE MENTIRAS” SE MANTIENE COMO HERRAMIENTA OFICIAL

El Detector de Mentiras surgió durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador como una sección enfocada en revisar noticias, publicaciones virales y declaraciones públicas consideradas falsas o engañosas por el gobierno federal.

Con el paso de los años, el espacio se convirtió en uno de los segmentos más comentados dentro de las conferencias matutinas, generando respaldo entre simpatizantes y cuestionamientos por parte de críticos y organizaciones vinculadas con libertad de expresión.

Ahora, el nuevo esquema planteado por Sheinbaum busca ampliar la capacidad de reacción del gobierno frente a la velocidad de circulación informativa en plataformas digitales.

Especialistas en comunicación política han señalado que el fenómeno de la desinformación se convirtió en uno de los principales desafíos globales para gobiernos, medios y redes sociales, particularmente por la rapidez con la que contenidos falsos pueden viralizarse.

El debate también alcanza temas relacionados con libertad de prensa, verificación de datos y el papel de las autoridades en la corrección de información pública.

REDES SOCIALES Y MEDIOS, EN EL CENTRO DEL DEBATE

El anuncio ocurre en un contexto donde las redes sociales tienen cada vez mayor influencia en la conversación política y en la formación de opinión pública.

Actualmente, plataformas digitales permiten que noticias, imágenes y videos se difundan en cuestión de minutos, muchas veces sin procesos previos de verificación.

El gobierno federal sostiene que el nuevo programa ayudará a reducir la circulación de información incorrecta, especialmente en temas relacionados con seguridad, economía, salud y políticas públicas.

Sin embargo, distintos sectores también han señalado que este tipo de mecanismos generan discusión sobre los límites entre aclaración institucional y confrontación mediática.