Sheinbaum viajará a España para reunión de gobiernos de izquierda

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México
/ 10 abril 2026
    Sheinbaum viajará a España para reunión de gobiernos de izquierda
    Sheinbaum viajará a España el 18 de abril para reunirse con líderes internacionales en un encuentro de gobiernos progresistas. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que viajará a Barcelona, España, para participar en una reunión de gobiernos progresistas junto a líderes internacionales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que realizará un viaje a Barcelona, España, el próximo 18 de abril, con el objetivo de participar en una reunión internacional de gobiernos progresistas.

El anuncio se dio durante su conferencia matutina, donde explicó que la invitación surgió de un grupo de líderes internacionales interesados en fortalecer el diálogo político entre países con visiones afines.

“Es una reunión a la que me invitaron y ayer decidí que sí vamos a ir”, expresó la mandataria, dejando claro que la decisión fue tomada recientemente.

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UN ENCUENTRO CON LÍDERES INTERNACIONALES

El encuentro tendrá la presencia de diversas figuras políticas de América Latina y Europa, entre ellas el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien fue uno de los impulsores de la iniciativa.

También se prevé la asistencia de mandatarios como Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, lo que posiciona la reunión como un espacio relevante de diálogo internacional.

Este tipo de encuentros suelen centrarse en temas de cooperación, políticas públicas y estrategias compartidas, en un contexto global marcado por desafíos económicos y sociales.

UN VIAJE BREVE Y CON AGENDA ACOTADA

Sheinbaum detalló que su visita será de corta duración, con una agenda enfocada únicamente en la participación dentro del encuentro internacional.

“Vamos y venimos”, señaló, al referirse a la logística del viaje, que no contempla actividades adicionales fuera de la reunión programada.

La mandataria indicó que la decisión de asistir se tomó apenas un día antes del anuncio, lo que refleja la rapidez con la que se definió su participación en este foro.

CONTEXTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La reunión se da en un momento en que distintos gobiernos buscan fortalecer espacios de diálogo y coordinación en temas de interés común, desde políticas sociales hasta desarrollo económico.

La participación de México en este tipo de encuentros forma parte de su presencia en escenarios internacionales donde se discuten modelos de gobernanza y cooperación entre países.

Aunque no se han detallado los acuerdos o conclusiones que podrían surgir, el evento reúne a actores clave en la política contemporánea, lo que anticipa un intercambio relevante en el ámbito global.

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DATOS CURIOSOS

• El viaje de Claudia Sheinbaum está programado para el 18 de abril

• La reunión se realizará en Barcelona, España

• La invitación surgió por iniciativa del presidente chileno Gabriel Boric

• La mandataria aseguró que será un viaje breve: “vamos y venimos

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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