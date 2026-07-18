Va Sheinbaum al Mundial en NY ‘porque hay buena coordinación con Estados Unidos’, asegura

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    Va Sheinbaum al Mundial en NY ‘porque hay buena coordinación con Estados Unidos’, asegura
    “Considero que es importante, en términos diplomáticos, que estemos los 3 países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo”, dijo la presidenta. Presidencia

La mandataria informó que al encuentro también asistirá el Primer Ministro de Canadá y señaló que la presencia de los tres líderes tiene relevancia diplomática

CANCÚN, Q ROO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que acudirá a la final del Mundial de Futbol en Nueva York porque es una muestra de que hay buena coordinación con el Gobierno de Estados Unidos.

“Es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, afirmó en un video.

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La mandataria informó que al encuentro también asistirá el Primer Ministro de Canadá y señaló que la presencia de los tres líderes tiene relevancia diplomática, al tratarse de los países sede de la Copa del Mundo.

“El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va estar también el Primer Ministro Carney. Considero que es importante, en términos diplomáticos, que estemos los 3 países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo”, dijo.

CANCELAN DECENAS DE VUELOS A NY

La mandataria participó la tarde del sábado en un evento de entrega de escrituras en Cancún, al que se giró invitación tras la cancelación del vuelo 2973 de Delta Airlines de las 15:40 horas, donde extraoficialmente se había indicado que viajaría.

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Decenas de vuelos a Nueva York han cancelado por el mal tiempo.

Hasta el momento, el equipo de la presidenta no ha confirmado si, finalmente, viajará a Estados Unidos.

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