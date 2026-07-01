Si EU no extiende el T-MEC, seguirá vigente hasta 2037: Sheinbaum

Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum abordó el contenido del artículo 34.7 del tratado, previo a una reunión virtual entre autoridades económicas de los tres países para definir los siguientes pasos del proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no llegará a su fin en caso de que Estados Unidos decida no extenderlo por un nuevo periodo de 16 años. La mandataria explicó que el acuerdo comercial continuará vigente hasta 2037 y solamente entraría en una etapa de revisiones anuales.

“ Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años, que es su vigencia hasta el 2037, y se revisaría cada año ”, explicó.

La presidenta señaló que México y Canadá ya habían enviado por escrito su intención de ampliar la vigencia del acuerdo, pero aclaró que una falta de respuesta positiva por parte de Estados Unidos no significa la desaparición inmediata del tratado.

El mensaje buscó despejar dudas sobre el futuro del principal acuerdo comercial de América del Norte, especialmente ante la importancia que tiene para las cadenas de producción, exportaciones e inversiones entre los tres países.

El T-MEC, que sustituyó al antiguo acuerdo comercial de América del Norte, se convirtió en una pieza clave para sectores como la industria automotriz, manufactura, tecnología, agricultura y energía.

EL TRATADO CONTINUARÁ CON REVISIONES ANUALES

De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, si Estados Unidos no avala la extensión automática del acuerdo, el tratado seguirá funcionando bajo un mecanismo de revisión periódica.

La presidenta detalló que este proceso está contemplado dentro del propio documento firmado por México, Estados Unidos y Canadá, por lo que no representa una ruptura comercial ni una suspensión de las reglas actuales.

Durante las revisiones anuales, los tres gobiernos tendrán la oportunidad de evaluar el funcionamiento del acuerdo y plantear ajustes en distintos sectores económicos.

Sheinbaum afirmó que las negociaciones continuarán y que existe la posibilidad de que en cualquier momento los países decidan ampliar nuevamente el periodo de vigencia.

“Si después de ese tiempo, o después de tres o cuatro años, deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar nuevamente por 16 años”, señaló la mandataria.

Como dato curioso, el T-MEC fue diseñado con una cláusula conocida como “sunset clause”, un mecanismo que establece revisiones periódicas para evitar que el acuerdo permanezca sin evaluación durante largos periodos.

Este sistema fue una de las principales diferencias frente al tratado anterior, ya que busca mantener una actualización constante conforme cambian las condiciones económicas internacionales.

MÉXICO PREPARA NUEVAS NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Sheinbaum indicó que durante la reunión entre funcionarios de los tres países se definirían las características del proceso de revisión y los temas prioritarios para la siguiente etapa.

En las conversaciones participarían el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el ministro de Economía de Canadá, Dominic LeBlanc, y representantes comerciales del gobierno estadounidense.

La mandataria adelantó que, de manera preliminar, un equipo del Gobierno de Estados Unidos contempla visitar México alrededor del 20 de julio para continuar con las conversaciones.

El objetivo será mantener una comunicación directa sobre el futuro del acuerdo y revisar los puntos que podrían generar ajustes en la relación comercial.

México mantiene una fuerte dependencia económica del intercambio con Estados Unidos y Canadá, pues una gran parte de sus exportaciones tienen como destino los mercados de América del Norte.

La relación comercial entre los tres países representa millones de empleos y una amplia red de empresas que operan bajo las reglas establecidas por el tratado.

EL T-MEC SIGUE COMO BASE DE LA ECONOMÍA REGIONAL

La presidenta insistió en que la situación actual no debe interpretarse como el final del acuerdo comercial, sino como una etapa prevista dentro del propio funcionamiento del tratado.

“No es que hoy se acabe, sino que sigue el trabajo conjunto”, concluyó Sheinbaum al explicar el escenario que enfrentará la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá.