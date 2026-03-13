‘Si hay ahorro moveremos revocación y elección judicial a 2028’: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que actualmente se analiza si conviene mantener la elección judicial programada para 2027 o posponerla para que coincida con el mecanismo de participación ciudadana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , informó que su gobierno evalúa modificar el calendario de dos procesos clave: la elección del Poder Judicial y el ejercicio de revocación de mandato . Ambos podrían realizarse en 2028 , siempre y cuando se confirme que la decisión permitirá reducir costos para el Estado.

“Estamos analizando si realmente hay ahorro o no”, afirmó la presidenta al abordar el tema frente a medios de comunicación.

El planteamiento forma parte de un análisis técnico en el que participan autoridades electorales federales y estatales, con el objetivo de determinar si la organización conjunta de ambos procesos podría optimizar recursos públicos.

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EL COSTO DE ORGANIZAR ELECCIONES SEPARADAS

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, una de las principales razones para evaluar el cambio tiene que ver con la experiencia reciente en procesos electorales donde coincidieron distintas votaciones.

Como ejemplo mencionó lo ocurrido en el estado de Veracruz, donde se llevaron a cabo de forma paralela elecciones municipales y del Poder Judicial. En ese proceso se instalaron casillas distintas para cada tipo de votación.

La medida obligó a contratar más personal electoral, entre ellos capacitadores y funcionarios adicionales, lo que incrementó los costos logísticos del proceso.

Por ello, la mandataria subrayó que el principal criterio será verificar si la organización de ambos ejercicios democráticos en el mismo año puede generar un ahorro real en el presupuesto electoral.

INE Y AUTORIDADES ELECTORALES PARTICIPAN EN EL ANÁLISIS

El gobierno federal también solicitó la opinión técnica del Instituto Nacional Electoral y de organismos electorales locales para evaluar la viabilidad del cambio.

Según explicó Claudia Sheinbaum, otro factor importante es la experiencia de los ciudadanos durante la jornada electoral. Si se mantienen procesos separados, en 2027 los votantes podrían enfrentar varias boletas en una misma elección.

En ese año coincidirían procesos locales, federales y la elección de integrantes del Poder Judicial, lo que podría hacer más compleja la jornada para los electores.

“También estamos valorando qué es lo más conveniente para la ciudadanía”, señaló la mandataria al explicar que el análisis no se limita únicamente a cuestiones financieras.

LA DECISIÓN PODRÍA LLEGAR AL CONGRESO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La presidenta indicó que la decisión final podría definirse en breve, una vez que se revisen los análisis técnicos elaborados por las autoridades electorales.

En caso de confirmarse la viabilidad del cambio, el gobierno enviaría una propuesta al Congreso de la Unión para modificar el calendario electoral y ajustar la fecha de ambos ejercicios democráticos.

La mandataria adelantó que el planteamiento podría presentarse al Poder Legislativo a inicios de la próxima semana, posiblemente entre lunes y martes.

El debate sobre la organización de estos procesos forma parte de la discusión nacional sobre el futuro del sistema electoral mexicano, particularmente en un contexto de reformas institucionales que buscan modificar la forma en que se eligen autoridades y se ejercen mecanismos de participación ciudadana.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA ELECCIÓN JUDICIAL Y LA REVOCACIÓN DE MANDATO

· La Instituto Nacional Electoral es el organismo encargado de organizar elecciones federales en México.

· El mecanismo de revocación de mandato permite a los ciudadanos decidir si un presidente continúa o no en el cargo antes de concluir su periodo.

· En el estado de Veracruz ya se realizó un proceso electoral donde coincidieron votaciones locales y judiciales.

· El Congreso de la Unión tendría que aprobar cualquier modificación al calendario electoral federal.