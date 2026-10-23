‘Sí hubo tensión y levantamos la voz’... Sheinbaum confirma ríspido encuentro con Maru Campos en Chihuahua

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria explicó que la reunión se acordó después de que Campos manifestara públicamente su interés en hablar con ella. Debido a las actividades de su gira por el norte del país, ambas decidieron encontrarse en un salón del aeropuerto.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos , estuvo marcada por reclamos y momentos de tensión. El encuentro, realizado en el aeropuerto de Ciudad Juárez , giró en torno a la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado y las posibles responsabilidades por su ingreso a territorio mexicano.

“Ella inició la conversación reclamándome. Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos”, relató Sheinbaum al confirmar parte de la versión que previamente había dado a conocer la gobernadora en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

La presidenta señaló que la discusión se centró en el ingreso de agentes extranjeros durante un operativo en Chihuahua, un asunto que abrió diferencias entre los gobiernos federal y estatal.

SHEINBAUM EXPLICA EL RECLAMO POR EL INGRESO DE AGENTES EXTRANJEROS

Según el relato de la presidenta, Campos le reclamó que la hubiera acusado de traición a la patria por los hechos relacionados con la participación de personal estadounidense en el operativo.

Sheinbaum respondió que el caso debía investigarse para determinar cómo ingresaron los agentes al país y si se cumplieron las disposiciones legales correspondientes.

“Tiene que investigarse, porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó al recordar la conversación.

La mandataria agregó que, cuando cuestionó a Campos sobre la presencia de los agentes, la gobernadora respondió: “No fui yo, fue mi ex fiscal”. La referencia apunta al entonces fiscal estatal César Jáuregui, cuya actuación quedó bajo escrutinio a raíz del caso.

La controversia surgió después de un operativo realizado en abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estatales y dos agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Las circunstancias de la participación estadounidense detonaron cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades y el cumplimiento de las normas mexicanas.

CAMPOS HABRÍA SEÑALADO A ARIADNA MONTIEL

Sheinbaum también reveló que, durante la reunión, la gobernadora hizo señalamientos contra Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, al sugerir presuntos vínculos con el narcotráfico en Chihuahua.

La presidenta sostuvo que respondió pidiéndole presentar pruebas si contaba con elementos para respaldar esa afirmación. Hasta el momento, en las declaraciones citadas no se expusieron evidencias que acrediten los señalamientos.

“Ariadna es una mujer honesta, que dirige muy bien a Morena, pero si alguien tiene pruebas contra cualquiera, no es un dicho, es una denuncia con pruebas”, declaró Sheinbaum.

La mandataria insistió en que las acusaciones sobre posibles vínculos criminales deben llevarse ante las autoridades correspondientes y respaldarse con elementos verificables. Sus declaraciones colocaron otro tema delicado dentro de una reunión que ya estaba marcada por las diferencias sobre el operativo en Chihuahua.