Perfila PVEM a Ruth González como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí

CDMX.- Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se perfila para ser su candidata al gobierno de ese estado. En un mensaje difundido en redes sociales, la senadora Castrejón aseguró que en este caso no se configuraría el nepotismo, porque el voto del pueblo será el que decida a quién respalda para llegar a la gubernatura en 2027.

La dirigente del PVEM aclaró que nepotismo es cuando un gobernante designa directamente a un familiar cercano en un cargo dentro de su administración, por lo que ese fenómeno no se presenta cuando se trata de un cargo de elección popular.

ESTAMOS EN CONTRA DEL NEPOTISMO: PVEM “Quiero ser clara: en el Partido Verde estamos en contra del nepotismo, entendido como designar a familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide”, dijo. “Hoy, las encuestas muestran que la senadora y mi compañera Ruth González Silva cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado. Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerase nepotismo porque ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP”, expresó Karen Castrejón.

Resaltó que el PVEM quiere ir en alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT), “y estamos a favor de elegir a los mejores perfiles mediante encuesta”. SE MANTIENE COALICIÓN MORENA-PT-PVEM La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que la alianza electoral Morena- PT-PVEM, rumbo a las elecciones de 2027, se mantiene ya que “ha dado a México resultados muy positivos“.

Es por ello que se seguirá trabajando por el bienestar del pueblo así como para brindar respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, declaró.

En las elecciones del siguiente año se renovarán 17 gubernaturas en el país, además de las 500 diputaciones y ayuntamientos.

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