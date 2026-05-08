Ignacio Mier niega que Enrique Inzunza esté escondido

CDMX.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, negó que el senador Enrique Inzunza esté escondido tras las acusaciones que enfrenta por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Defendió al morenista diciendo que enfrenta un “linchamiento mediático” sin que hasta ahora existan pruebas. Cabe destacar que el senador morenista dijo que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tampoco asistió ayer a la reunión entre diputados y senadores que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa “Por la Mañana” de Grupo Fórmula, el coordinador morenista en la Cámara Alta defendió la presunción de inocencia del senador originario de Sinaloa. A pregunta expresa sobre si el acusado estaba escondido ante su ausencia pública, Ignacio Mier respondió: ”No, no, no, no. (...) Yo te puedo decir desde la posición de coordinador que no es así, con toda franqueza. Estamos en en medio de una embestida y esa es la realidad política. No nos asusta tampoco ni debe de sorprendernos, hay un linchamiento mediático cuando hay un señalamiento sin que exista una prueba plena, ni siquiera una medianamente prueba”, expresó.

“NO SOLAPAMOS A NADIE” Defendió la presunción de inocencia de todas las personas al decir que “los 10 ciudadanos mexicanos como tú, como los otros 130 millones de mexicanos, tienen derecho a que no pueden ser acusados sin que exista una prueba plena de que hayan cometido algún ilícito”. Aseguró que desde el movimiento de la 4T “no solapamos a nadie ni se encubre a nadie” ya que garantiza que se actúa conforme a la ley y conforme al derecho internacional. “No defendemos a nadie, defendemos la ley, defendemos la Constitución”, enfatizó.

Asimismo, el coordinador morenista negó que tenga comunicación con el senador de Morena por Sinaloa, y defendió su trayectoria recordando que fue un “abogado prestigioso”, así como destacó su desempeño como magistrado.

“HAY QUE LUCHAR CONTRA EL INJERENCISMO” Sobre la relación entre México y Estados Unidos, Mier Velazco dijo que “a nosotros nos corresponde proteger la soberanía y luchar contra el injerencismo de cualquier tipo, venga de donde venga”.

Desde el pasado 2 de mayo, Enrique Inzunza rechazó solicitar licencia en el Senado de la República tras los señalamientos por parte de Estados Unidos, aunque dijo que en caso de ser solicitado, acudirá a cualquier llamado de las autoridades mexicanas. Sin embargo, desde que fue señalado por sus nexos con el narco, se ha mantenido sin presencia en actos públicos.

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