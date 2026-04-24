Sigue Ebrard en cargo pese a indagatoria por estancia de su hijo en embajada: Sheinbaum

La Mandataria se refirió al tema en la mañanera, al ser cuestionada sobre el caso en el que el hijo del ex Canciller vivió durante varios meses en la residencia oficial de la Embajada de México en Reino Unido en 2021, cuando la representación diplomática estaba a cargo de Josefa González-Blanco.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Marcelo Ebrard continuará al frente de la Secretaría de Economía, pese a la investigación abierta en su contra por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

-¿Seguirá Ebrard en el cargo?, se le preguntó.

“Sí, Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía con su equipo un trabajo incansable en muchas áreas, conocemos el área de relación con los Estados Unidos y el trabajo con las dos instituciones más importantes con las que él tiene relación vinculadas con el tratado comercial”, afirmó.

Sheinbaum defendió el desempeño del funcionario al destacar su labor en la relación económica con Estados Unidos y en el seguimiento a sectores afectados por aranceles.

“Hay un trabajo muy intenso de información y ahora pues ya como parte de la revisión formal, pero él la atiende a todas las cámaras, los impactos que han tenido algunos de los aranceles en distintos sectores”, sostuvo.

La Presidenta también destacó la coordinación que encabeza Ebrard para destrabar proyectos de inversión y acelerar permisos.

Añadió que el funcionario encabeza reuniones periódicas para revisar el desarrollo económico.

“Nos vemos todos los lunes en una mesa de trabajo para ver pues el desarrollo económico del País entonces está haciendo un excelente labor”, dijo.

Ayer, Sheinbaum informó que la SABG había iniciado una investigación de oficio contra Ebrard, luego de que se presentaron quejas en su contra.

Ebrard ha sostenido que no hubo uso indebido de recursos y que la estancia de su hijo se dio en el contexto de la pandemia, tras un acuerdo con la entonces Embajadora.