Riva Palacio: Usa la 4T a dueño de Miss Universo como distractor, pero puede ser ‘otro aprieto’
Usar a Raúl Rocha como una herramienta para desviar la atención mediática de la crisis que enfrenta Sheinbaum podría resultar un boomerang, según el periodista, pues el caso abierto por la FGR conectar con funcionarios, operadores políticos y empresarios ligados a Morena
CDMX.- Como un distractor mediático de la crisis que enfrenta, el gobierno de Claudia Sheinbaum está usando al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño Miss Universo, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio. No obstante, advierte que la maniobra podría convertirse en un nuevo frente para la 4T.
Además de la polémica por un presunto fraude en el certamen de belleza, Rocha Cantú es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible.
La dependencia le giró una orden de aprehensión y le otorgó un criterio de oportunidad para convertirlo en testigo protegido, pero de acuerdo con el periodista, las implicaciones podrían escalar más allá de lo previsto por sus conexiones políticas y criminales.
“Raúl Rocha, a quien arrolla un huracán categoría 5 por la controversia internacional sobre la integridad del certamen Miss Universo, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió sacrificarlo para que se llevara los reflectores a otro lado”, señala en su columna “Estrictamente Personal”.
La exposición del caso permitiría al gobierno, según Riva Palacio, correr el foco mediático justo cuando Sheinbaum enfrenta múltiples crisis, entre ellos el de la exigencia de seguridad, así como un creciente cuestionamiento hacia su gobierno.
El periodista también adelanta que el caso Rocha terminará por ser frenado por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, tal como ocurrió con la investigación de la red de huachicol fiscal hallada en la Marina, “en un nivel que no permita escalar a alturas que comprometan al régimen”.
LAS LIGAS DE ROCHA CANTÚ QUE COMPROMETEN AL RÉGIMEN
El criterio de oportunidad que la FGR otorgó a Rocha Cantú, señala Riva Palacio, exige que el beneficiario entregue información “esencial y eficaz” sobre delitos más graves y sobre personas de jerarquía superior, no subordinados.
Es en este punto, advierte, donde el caso Rocha puede tornarse explosivo: la indagatoria lo vincula con el Grupo Virreyes, bajo investigación porque una de sus empresas opera gasolineras con combustible de procedencia desconocida y presuntamente ligado a redes de contrabando en Tamaulipas.
Según Riva Palacio, reportes de inteligencia señalan que Grupo Virreyes mantiene relaciones con figuras relevantes del oficialismo, como Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y Mario Delgado, expresidente del partido, ambos señalados en investigaciones tanto en México y como en Estados Unidos como parte de presuntas redes de huachicol.
“Los reportes de inteligencia señalan que, además de Rocha, altos funcionarios en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabajaban con él en Palacio Nacional, también tenían una relación estrecha con ese grupo”, añade.
INVESTIGACIÓN ALCANZA A JUECES, FISCALES Y MANDOS FEDERALES
La causa penal contra Rocha no sólo lo involucra a él y a operadores cercanos, sino también a mandos de la propia Fiscalía y del Poder Judicial. Entre los nombres mencionados por la FGR aparecen la fiscal especializada en delitos de hidrocarburos, Mari Carmen Ramírez Rodríguez; el comandante de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Paúl Manrique Miranda; y la jueza federal Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a Querétaro.
El caso ha pasado por dos procesos judiciales: La causa penal 307/2025 en el Estado de México, desechada por incompetencia territorial; y la causa 495/2025 abierta en Querétaro, cuya existencia fue filtrada a la prensa y que mantiene a por lo menos ocho imputados.
Entre los señalados de la primera causa penal aparece también Jorge Alberts Ponce, empresario quien el sexenio pasado obtuvo contratos con Banobras y tiene presuntos vínculos con redes de corrupción en Segalmex.
“Alberts Ponce... es socio del Grupo Aura, donde cuatro de sus cinco accionistas están vinculados a una red de corrupción de Segalmex, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción”, detalla.
LA CONEXIÓN DEL DUEÑO DE MISS UNIVERSO CON TABASCO, LA UNIÓN TEPITO Y EL HUACHICOL FISCAL
La denuncia que detonó la investigación contra el empresario mexicano y dueño de Miss Universo, de acuerdo con información del periodista, se presentó de forma anónima el 29 de noviembre del año pasado, poco después de que el gobernador de Tabasco, Javier May, acusó a sus antecesores Adán Augusto López y Carlos Merino de tener responsabilidad en la violencia del estado.
De ahí surgieron nuevas líneas que vinculan a Rocha con “La Barredora”, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba rutas de contrabando de combustible desde Guatemala hasta Tamaulipas.
La indagatoria, expone Riva Palacio, también relaciona a Rocha con la Unión Tepito y con los dos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, implicados en el llamado “huachicol fiscal”, cuyas investigaciones –al igual que las de altos funcionarios cercanos a Morena– se encuentran actualmente congeladas.
“La denuncia que involucra a Rocha lo imputa con la misma organización criminal (La Barredora) y con su aliada en la capital federal, la Unión Tepito, que tenía tratos con los oficiales de la Marina, Fernando y Manuel Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda”, añade en su artículo.
Si bien Riva Palacio advierte que el caso “no podía haber caído en mejor momento” para el gobierno de Sheinbaum, no prosperará porque, de avanzar, tiene el potencial de convertirse en uno de los escándalos más delicados para el nuevo gobierno de la 4T.