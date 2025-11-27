Riva Palacio: Usa la 4T a dueño de Miss Universo como distractor, pero puede ser ‘otro aprieto’

CDMX.- Como un distractor mediático de la crisis que enfrenta, el gobierno de Claudia Sheinbaum está usando al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño Miss Universo, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio. No obstante, advierte que la maniobra podría convertirse en un nuevo frente para la 4T. Además de la polémica por un presunto fraude en el certamen de belleza, Rocha Cantú es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. TE PUEDE INTERESAR: El caso de Raúl Rocha puede pasar de distractor a bomba para la 4T La dependencia le giró una orden de aprehensión y le otorgó un criterio de oportunidad para convertirlo en testigo protegido, pero de acuerdo con el periodista, las implicaciones podrían escalar más allá de lo previsto por sus conexiones políticas y criminales. “Raúl Rocha, a quien arrolla un huracán categoría 5 por la controversia internacional sobre la integridad del certamen Miss Universo, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió sacrificarlo para que se llevara los reflectores a otro lado”, señala en su columna “Estrictamente Personal”. La exposición del caso permitiría al gobierno, según Riva Palacio, correr el foco mediático justo cuando Sheinbaum enfrenta múltiples crisis, entre ellos el de la exigencia de seguridad, así como un creciente cuestionamiento hacia su gobierno. El periodista también adelanta que el caso Rocha terminará por ser frenado por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, tal como ocurrió con la investigación de la red de huachicol fiscal hallada en la Marina, “en un nivel que no permita escalar a alturas que comprometan al régimen”.

LAS LIGAS DE ROCHA CANTÚ QUE COMPROMETEN AL RÉGIMEN El criterio de oportunidad que la FGR otorgó a Rocha Cantú, señala Riva Palacio, exige que el beneficiario entregue información “esencial y eficaz” sobre delitos más graves y sobre personas de jerarquía superior, no subordinados. Es en este punto, advierte, donde el caso Rocha puede tornarse explosivo: la indagatoria lo vincula con el Grupo Virreyes, bajo investigación porque una de sus empresas opera gasolineras con combustible de procedencia desconocida y presuntamente ligado a redes de contrabando en Tamaulipas.

Según Riva Palacio, reportes de inteligencia señalan que Grupo Virreyes mantiene relaciones con figuras relevantes del oficialismo, como Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y Mario Delgado, expresidente del partido, ambos señalados en investigaciones tanto en México y como en Estados Unidos como parte de presuntas redes de huachicol. “Los reportes de inteligencia señalan que, además de Rocha, altos funcionarios en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabajaban con él en Palacio Nacional, también tenían una relación estrecha con ese grupo”, añade. INVESTIGACIÓN ALCANZA A JUECES, FISCALES Y MANDOS FEDERALES La causa penal contra Rocha no sólo lo involucra a él y a operadores cercanos, sino también a mandos de la propia Fiscalía y del Poder Judicial. Entre los nombres mencionados por la FGR aparecen la fiscal especializada en delitos de hidrocarburos, Mari Carmen Ramírez Rodríguez; el comandante de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Paúl Manrique Miranda; y la jueza federal Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a Querétaro. TE PUEDE INTERESAR: Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR El caso ha pasado por dos procesos judiciales: La causa penal 307/2025 en el Estado de México, desechada por incompetencia territorial; y la causa 495/2025 abierta en Querétaro, cuya existencia fue filtrada a la prensa y que mantiene a por lo menos ocho imputados. Entre los señalados de la primera causa penal aparece también Jorge Alberts Ponce, empresario quien el sexenio pasado obtuvo contratos con Banobras y tiene presuntos vínculos con redes de corrupción en Segalmex. “Alberts Ponce... es socio del Grupo Aura, donde cuatro de sus cinco accionistas están vinculados a una red de corrupción de Segalmex, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción”, detalla.