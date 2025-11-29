Acapara conversación en redes sociales irrupción de la delincuencia en Miss Universo

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, que inicialmente desató celebraciones y orgullo nacional, terminó convertida en uno de los temas más polémicos del ecosistema digital. La conversación en redes sociales se vio inundada por señalamientos de corrupción y, sobre todo, por la irrupción del crimen organizado en el certamen, luego de que salieran a la luz acusaciones contra Raúl Rocha Cantú —copropietario del concurso— por presunto huachicoleo, tráfico de armas y vínculos con redes delictivas. TE PUEDE INTERESAR: Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR De acuerdo con el análisis sociodigital de MW Group, casi la mitad de la conversación sobre Miss Universo estuvo dominada por narrativas que vinculan el triunfo de Bosch con actos de corrupción y tráfico de influencias.

Es imposible que, durante su mandato, @lopezobrador_ no supiera que Raúl Rocha era jefe de una mafia que operó miles de millones de pesos en actividades del narcotráfico, venta de armas y huachicol. El ex presidente consintió esas actividades y ese hecho es inocultable. pic.twitter.com/2zIjnY6kjA — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) November 29, 2025

Usuarios recordaron que Rocha Cantú recibió un contrato millonario de Pemex y cuestionaron la relación entre el empresario y altos funcionarios públicos. A ello se sumó la denuncia del exjuez Omar Harfouch, quien calificó a Bosch como una “falsa ganadora” y acusó presiones dentro del certamen. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra Rocha Cantú detonaron un nuevo oleaje de críticas: en redes se exigió incluso la renuncia de la recién coronada Miss Universo, mientras que otros usuarios ampliaron la discusión hacia la presunta complicidad histórica entre figuras de poder y grupos criminales. TE PUEDE INTERESAR: Riva Palacio: Usa la 4T a dueño de Miss Universo como distractor, pero puede ser ‘otro aprieto’ La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso y pidió esperar la confirmación oficial de la FGR, asegurando que las investigaciones no tienen relación con el mérito de Bosch.

La conversación tomó un matiz adicional al coincidir con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En pleno marco conmemorativo —cuando miles de mujeres marcharon para exigir garantías de seguridad, justicia y una vida libre de violencia— la polémica sobre Miss Universo generó lecturas críticas. TE PUEDE INTERESAR: ‘Nunca más calladitas’: Sheinbaum enfrenta comentarios misóginos y celebra apoyo de mujeres Diversas voces señalaron que la discusión sobre corrupción y narco terminaba invisibilizando el grave contexto de violencia feminicida; otras, en contraste, acusaron que la presencia de actores criminales en un concurso global también forma parte de la violencia estructural que afecta a las mujeres, especialmente en industrias donde la explotación, la cosificación y la vulnerabilidad están presentes.

