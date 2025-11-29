Acapara conversación en redes sociales irrupción de la delincuencia en Miss Universo

    Raúl Rocha, socio de Miss Universo, se ha allanado para ser testigo colaborador en el tráfico de combustible y de armas, en beneficio de la delincuencia organizada. Foto: X

A la par se tocó el tema de la cruzada contra la violencia de género, coincidiendo con agresiones de Gerardo Fernández Noroña a Grecia Quiroz

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, que inicialmente desató celebraciones y orgullo nacional, terminó convertida en uno de los temas más polémicos del ecosistema digital.

La conversación en redes sociales se vio inundada por señalamientos de corrupción y, sobre todo, por la irrupción del crimen organizado en el certamen, luego de que salieran a la luz acusaciones contra Raúl Rocha Cantú —copropietario del concurso— por presunto huachicoleo, tráfico de armas y vínculos con redes delictivas.

De acuerdo con el análisis sociodigital de MW Group, casi la mitad de la conversación sobre Miss Universo estuvo dominada por narrativas que vinculan el triunfo de Bosch con actos de corrupción y tráfico de influencias.

Usuarios recordaron que Rocha Cantú recibió un contrato millonario de Pemex y cuestionaron la relación entre el empresario y altos funcionarios públicos. A ello se sumó la denuncia del exjuez Omar Harfouch, quien calificó a Bosch como una “falsa ganadora” y acusó presiones dentro del certamen.

Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra Rocha Cantú detonaron un nuevo oleaje de críticas: en redes se exigió incluso la renuncia de la recién coronada Miss Universo, mientras que otros usuarios ampliaron la discusión hacia la presunta complicidad histórica entre figuras de poder y grupos criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso y pidió esperar la confirmación oficial de la FGR, asegurando que las investigaciones no tienen relación con el mérito de Bosch.

$!Mientras la presidenta Sheinbaum dedicó una mañanera para comprometerse a reforzar la lucha contra la violencia de género, Noroña atizó contra Grecia Quiroz.
Mientras la presidenta Sheinbaum dedicó una mañanera para comprometerse a reforzar la lucha contra la violencia de género, Noroña atizó contra Grecia Quiroz. Foto: Cuartoscuro

La conversación tomó un matiz adicional al coincidir con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En pleno marco conmemorativo —cuando miles de mujeres marcharon para exigir garantías de seguridad, justicia y una vida libre de violencia— la polémica sobre Miss Universo generó lecturas críticas.

Diversas voces señalaron que la discusión sobre corrupción y narco terminaba invisibilizando el grave contexto de violencia feminicida; otras, en contraste, acusaron que la presencia de actores criminales en un concurso global también forma parte de la violencia estructural que afecta a las mujeres, especialmente en industrias donde la explotación, la cosificación y la vulnerabilidad están presentes.

En este contexto, los mensajes de Bosch durante el #25N —en los que habló de resiliencia y de no rendirse ante los ataques— fueron interpretados de formas opuestas: para algunas usuarias representaron un gesto solidario con la lucha contra la violencia de género; para otras, un intento de desviar la atención de los señalamientos que rodean al certamen.

El estallido simultáneo de ambas conversaciones —la irrupción del narco en Miss Universo y las denuncias del #25N— mostró cómo los temas de corrupción, impunidad y violencia terminan entrelazándose en el debate público digital.

Asimismo, la conversación digital se volcó a cuestionar al senador Gerardo Fernández Noroña, quien despotricó contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, a quien señaló de ambiciosa política, respaldada por fascistas.

En una semana marcada por tensiones políticas, acusaciones penales y movilización feminista, la ceremonia que debía coronar una celebración global terminó convertida en un espejo más de las fracturas sociales que atraviesa el país.

