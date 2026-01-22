SMN pronostica ingreso de tercera tormenta invernal sobre noroeste de México; en EU paraliza

Desde el viernes hasta el domingo, se prevén condiciones invernales en el norte de México, debido a la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el Frente Frío #30 y la masa de aire ártico, que generará: lluvias fuertes a muy fuertes y vientos fuertes a intensos sobre la región, posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila durante el viernes, lluvias puntuales intensas en Durango durante el sábado, caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como probable lluvia engelante en Coahuila y Nuevo León, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para el día de mañana, viernes 23 de enero, se pronostica que la circulación ciclónica en altura ingresé al estado de Baja California, interaccionará con un nuevo frente frío (número 31), con un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que originará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento fuertes y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; así como caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. TE PUEDE INTERESAR: Mejoran temperaturas en Saltillo, pero se mantiene operativo invernal por próximos frentes fríos

Por su parte, el frente número 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico y en interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 30 azotará con heladas de -5 grados, aguanieve y lluvias en estos estados ¿Y EN EL SUR DE MÉXICO? Durante esta noche y madrugada del viernes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, originarán lluvias fuertes en zonas de Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán. A su vez, una circulación ciclónica en altura se aproximará a Baja California, en interacción con el ingreso de humedad generado por un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora; chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sinaloa. Asimismo, existirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California. Por su parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México generará chubascos en Guerrero y Ciudad de México, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Michoacán. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

LLUVIA - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

- Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. TEMPERATURA - Máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

- Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

- Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica. TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados VIENTO Y OLEAJE - Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; con posible formación de torbellinos o tornados, por la noche: norte de Coahuila.

- Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

- Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León y Tamaulipas; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil vigila posible tormenta invernal en el norte de Coahuila TORMENTA INVERNAL EN EU Una gran tormenta invernal, la mayor en lo que llevamos de temporada, amenaza a más de 160 millones de personas en Estados Unidos con fuertes nevadas, hielo y una ola de frío ártico, especialmente hacia el final de la semana. Más de treinta estados de EU estarán en alerta a partir de este viernes por el paso de la tormenta, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica. ”Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo”, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica de EU (NWS, por sus siglas en inglés).