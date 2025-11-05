Son unidad y T-MEC temas clave en Consejo Coordinador Empresarial

El próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tendrá como principales desafíos convertirse en un actor de peso en la revisión del T-MEC, ser un adecuado interlocutor con el Gobierno para que las inversiones fluyan y mantener la unidad al interior del organismo.

Será este 6 de noviembre cuando se inscriban los aspirantes a suceder a Francisco Cervantes al frente del organismo cúpula. Entre los candidatos mencionados están Juan Cortina y José Medina Mora, ambos vicepresidentes del CCE.

El registro de candidaturas concluirá el 11 de noviembre y en la sesión del Consejo Nacional del 14 de noviembre, se dará a conocer la lista de aspirantes a ocupar la presidencia.

”Tiene que quedar alguien que sea el mejor interlocutor posible del sector privado con el Gobierno y el reto es que el sector privado no es monolítico, tiene cámaras, industrias”.

”Va a tener que ser alguien que tenga esa capacidad de interlocución tanto al interior con las distintas cámaras como con el gobierno. La política industrial que hay en el Plan México incorpora de manera directa a la inversión privada, porque es la única manera en la cual va a funcionar... por eso es tan importante esta interlocución”, aseguró Sofía Ramírez, directora general de México ¿Cómo Vamos?

El mayor reto estará en destrabar las acciones de Gobierno o regulaciones que están impidiendo que la inversión privada fluya y se incorpore a las metas del Plan México, dijo.

Por su parte Mario Sánchez, ex presidente del CCE, consideró que mantener la unidad del Consejo será la principal tarea para el futuro líder empresarial.

”Uno de los grandes retos es que debe haber una cordura, una propuesta uniforme, entendiendo que siempre va a haber diferencias entre los actores. Son normales las diferencias pero siempre llegamos a acuerdos”.

“Lo que tenemos que hacer es llegar a un entendimiento, va a tener que ver cómo manifestarse y expresar los sentimientos del empresariado”, expuso.

Recordó que el Cuarto de Junto fue un instrumento para posicionar al sector privado, pero ahora es incierta la forma en que el sector privado participará en la revisión del T-MEC.

“El Cuarto de Junto fue una posición importante que se logró y la participación de los empresarios siempre fue positiva. Al final los que cierran los tratos son los gobiernos, pero si cada uno de los gobiernos escucha a los sectores empresariales, van a tener más elementos para que las negociaciones sean benéficas para cada una de las partes. Es necesario que el sector empresarial esté representado en las mesas de trabajo”, consideró.