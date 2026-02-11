Sostendrán reuniones en EU secretarios de Marina, Defensa y Seguridad: Claudia Sheinbaum

México
/ 11 febrero 2026
    La Presidenta ha reiterado que con EU existe cooperación, pero no subordinación. CUARTOSCURO

La Presidenta dio a conocer que participarán en un encuentro con el Comando Norte y otras reuniones ya programadas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los secretarios de Defensa y Marina viajaron a Washington para sostener reuniones con el Comando Norte de Estados Unidos, en las que se tratarán temas como la cooperación binacional en seguridad.

“Están allá (en Estados Unidos) el general secretario (Ricardo Trevilla) y el almirante secretario (Raymundo Pedro Morales)”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum aclaró que la reunión no es exclusiva para México, sino que es una convocatoria amplia “de carácter multilateral”.

“Es una reunión de varios países con el Comando Norte y también el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) va a viajar mañana (jueves) a una serie de reuniones que ya estaban planeadas”, dijo.

“(Los secretarios de Defensa y Marina) van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía”, agregó.

Sobre la agenda de Harfuch, detalló que el objetivo es participar en citas agendadas sobre mecanismos de coordinación bilateral.

“Ya había varias reuniones planeadas de antemano como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene”, añadió.

Los diálogos se producen en medio de un contexto de cooperación entre ambos países para combatir al crimen organizado, reforzar la seguridad fronteriza y mantener la coordinación.

El Gobierno de México ha insistido en que la relación con Estados Unidos debe seguir principios de respeto mutuo y autonomía, ante los señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado incluso con ataques a cárteles en territorio mexicano.

Alejandro Montenegro

