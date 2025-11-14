SSPC detiene a 5 personas en el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’

En el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, cinco personas fueron detenidas, además del aseguramiento de armas y drogas en tres municipios de Michoacán, como resultado de los operativos.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en las distintas operaciones.

