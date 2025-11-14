SSPC detiene a 5 personas en el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las operaciones se realizaron en municipios como Zamora, Apatzingán y Morelia, por ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’.
En el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, cinco personas fueron detenidas, además del aseguramiento de armas y drogas en tres municipios de Michoacán, como resultado de los operativos.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en las distintas operaciones.
TE PUEDE INTERESAR: Caen nueve del CJNG: operaban talleres para esconder droga en autos y enviarla al extranjero
SSPC PRESENTA RESULTADOS DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA
En Zamora, durante acciones de vigilancia para mantener el orden público, los agentes aprehendieron a tres individuos. En el operativo se incautaron cinco kilos de cristal, 10 kilos de marihuana, dos armas largas, un cargador y tres vehículos.
En Apatzingán, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos y un vehículo.
En Morelia, durante recorridos de seguridad, se decomisaron cinco kilos de marihuana, dos computadoras, nueve teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora.
A los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos, junto con lo asegurado, a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica.
TE PUEDE INTERESAR: Aseguran casi 20 mil litros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá; localizan campamento en Concordia
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron que estas acciones forman parte de su compromiso con la población michoacana para fortalecer la seguridad en el estado.