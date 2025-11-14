SSPC detiene a 5 personas en el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’

México
/ 14 noviembre 2025
    SSPC detiene a 5 personas en el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’
    En el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, cinco personas fueron detenidas, además del aseguramiento de armas y drogas en tres municipios de Michoacán, como resultado de los operativos. FOTO: SSPC

Las operaciones se realizaron en municipios como Zamora, Apatzingán y Morelia, por ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’.

En el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, cinco personas fueron detenidas, además del aseguramiento de armas y drogas en tres municipios de Michoacán, como resultado de los operativos.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en las distintas operaciones.

$!Presentan resultados de la ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’.
Presentan resultados de la ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’. FOTO: SSPC

SSPC PRESENTA RESULTADOS DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

En Zamora, durante acciones de vigilancia para mantener el orden público, los agentes aprehendieron a tres individuos. En el operativo se incautaron cinco kilos de cristal, 10 kilos de marihuana, dos armas largas, un cargador y tres vehículos.

En Apatzingán, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos y un vehículo.

$!Presentan resultados de la ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’.
Presentan resultados de la ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’. FOTO: SSPC

En Morelia, durante recorridos de seguridad, se decomisaron cinco kilos de marihuana, dos computadoras, nueve teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora.

A los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos, junto con lo asegurado, a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica.

$!Presentan resultados de la ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’.
Presentan resultados de la ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’. FOTO: SSPC

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron que estas acciones forman parte de su compromiso con la población michoacana para fortalecer la seguridad en el estado.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


Sspc

