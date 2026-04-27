SSPC identifica al “M9”, detenido por violencia en Reynosa

REYNOSA, Tamps.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la persona detenida durante los bloqueos y balacera registrada en Reynosa, Tamaulipas responde al nombre de Alexander Benavides Flores. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Benavides Flores es identificado con el alías de “M9”. En la ficha se le describe como un hombre de 1.70 de estatura aproximada, tez morena, complexión robusta, cabello corto y entrecano.

Cuenta con barba de candado, vestía playera azul marino, jeans, sandalias blancas y presenta un tatuaje en el brazo izquierdo. Se indica como “en traslado” el estatus de detención. Captura de objetivo prioritario en Reynosa desata bloqueos en NL La captura de un presunto objetivo prioritario en Tamaulipas generó una reacción violenta de grupos delictivos, que incluyó intentos de bloqueo en la carretera libre a Reynosa, a la altura del municipio de General Bravo, Nuevo León. De acuerdo con reportes oficiales, los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes en tres puntos distintos de la vía, específicamente en los kilómetros 122, 144 y 158.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que elementos de la División Caminos de Fuerza Civil, en coordinación con la Guardia Nacional y personal de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo inmediato para atender la situación. Las autoridades indicaron que se trató de vehículos utilizados para obstruir la circulación, los cuales fueron retirados mientras se habilitaban carriles laterales para permitir el tránsito de automovilistas. Descartan la presencia de fuego en los puntos intervenidos Aunque inicialmente conductores reportaron unidades incendiadas, las corporaciones descartaron la presencia de fuego en los puntos intervenidos. Tras las labores, la vialidad fue asegurada y se mantiene bajo vigilancia mediante patrullajes terrestres y aéreos, sin que se reporte riesgo para la población.

Por su parte, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la detención de un presunto jefe de plaza identificado como “M9”, cuya captura habría detonado diversas acciones violentas en esa entidad, como bloqueos, quema de llantas en avenidas de alta circulación y el incendio de un taller mecánico de la Guardia Estatal.

Publicidad