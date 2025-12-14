SSPC traslada a 25 reos en penales de Michoacán a prisiones federales: Harfuch

Para reducir riesgos de motines, reagrupamiento criminal e inestabilidad en penales estatales, 25 reos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados de centros penitenciarios de Michoacán a prisiones federales, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Su permanencia en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva”, subrayó el funcionario al explicar la decisión.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC detiene en Edomex e Hidalgo a pandilla dedicada al robo de transporte de carga

TRASLADO DE REOS ES PARTE DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

El traslado se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario, se llevó a cabo un operativo de traslado de 25 personas privadas de la libertad de Ceresos de Michoacán hacia centros penitenciarios federales”, declaró García Harfuch.

Durante la conferencia del gabinete de Seguridad, detalló que los internos presentaban perfiles de alto riesgo. “Estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales”, explicó.