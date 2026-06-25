Sufre NL apagones de 6 días ante falta de líneas y parches de CFE en la red

Pese a que la empresa paraestatal asegura realizar inversiones para cubrir la demanda, desde la semana pasada se quedaron sin energía eléctrica diversas colonias de García, Guadalupe, Santa Catarina, Juárez, Apodaca, San Nicolás y Monterrey, lo que desató protestas y reclamos por parte de los usuarios.

Por cuarto año consecutivo, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) recibió excusas para justificar los apagones que afectan al área metropolitana de Monterrey durante la temporada de calor.

El problema no es nuevo: en junio de 2023, fuentes de la CFE y especialistas alertaron que la falta de inversión y el déficit de transformadores incrementarían las fallas en el servicio dentro de la ciudad. En ese mismo mes, EL NORTE publicó que la Comisión trabajaba “con alfileres” en la zona metropolitana debido a la falta de transformadores.

Ante la ola de calor que provocó apagones en esas fechas, la Comisión minimizó la situación afirmando que solo el 1 por ciento de los transformadores de su red había sufrido daños por el calor y el aumento en la demanda; Además, aseguró que destinaba recursos materiales y humanos para el reemplazo de los equipos afectados. Sin embargo, casi al mismo tiempo que se emitió el comunicado, se registraron fallas de energía en varios municipios de Nuevo León.

Para junio de 2024, un periodista de EL NORTE acompañó a trabajadores de la CFE en un recorrido por la ciudad, donde los empleados denunciaron que todavía abundaban los transformadores sin mantenimiento, con más de 20 años de uso y con fallas recurrentes. También mencionaron que la falta de poda de árboles afectaba directamente el cableado.

El año pasado, también en junio, fuentes internas de la CFE argumentaron que el organismo estaba superado por la demanda y que no había transformadores suficientes para reemplazar los equipos viejos.

Actualmente, el Gobierno federal ha minimizado los apagones que han sufrido los usuarios en la ciudad desde el jueves de la semana pasada a causa de las altas temperaturas y de una tormenta registrada el viernes. Estas fallas en el servicio dejaron sin electricidad hasta por seis días a cientos de colonias. Ante la situación, la CFE solo indicó en un comunicado que no hubo incidentes relevantes y que los reportes de los usuarios afectados se estaban atendiendo oportunamente.