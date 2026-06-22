Suma Gobierno de Sheinbaum aceite para cocinar a la alacena del Bienestar

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    Suma Gobierno de Sheinbaum aceite para cocinar a la alacena del Bienestar
    En la declaración nutrimental se informa que este aceite contiene grasas saturadas, grasas trans, que está hecho de aceite vegetal no hidrogenado. EL UNIVERSAL

Las 26 mil Tiendas Bienestar en todo el país ya ofrecen este aceite vegetal comestible en dos presentaciones

El gobierno federal ya no sólo vende —bajo su línea de productos Bienestar— café, chocolate, leche, tortillas, miel, frijoles, lentejas y harina: ahora suma aceite para cocinar a la lista.

Las 26 mil Tiendas Bienestar en todo el país ya ofrecen este aceite vegetal comestible en dos presentaciones: de medio litro, con un precio de 21.50 pesos, y de 900 mililitros, a 38.50 pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/merlin-en-la-mananera-sheinbaum-recibe-al-pato-mundialista-y-a-su-familia-CA21563735

En la declaración nutrimental se informa que este aceite contiene grasas saturadas, grasas trans, que está hecho de aceite vegetal no hidrogenado y que contiene uno o más de los siguientes aceites comerciales: soya, canola, maíz, girasol, cártamo y algodón.

Chocolate, el primer producto bajo la marca

El 4 de abril del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno impulsaría la producción y venta a precios justos de productos como café, chocolate, frijol y miel, todos bajo la marca Bienestar, iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien creó secretarías y programas bajo este mismo nombre.

Tres meses después, el 10 de julio, la Jefa del Ejecutivo federal encabezó la presentación de Chocolate Bienestar, producido con cacao que cultivan pequeños productores del programa Sembrando Vida en Tabasco y Chiapas.

El gobierno federal destaca que esta línea de chocolates no tiene conservadores ni endulzantes artificiales, y que sí contiene un alto porcentaje de cacao: por ejemplo, los chocolates en barra tienen 50% de cacao; las tabletas del chocolate de mesa tienen 35%, y la presentación en polvo, 30%.

Café de pequeños productores en distintos estados

El 3 de septiembre, la presidenta Sheinbaum Pardo presentó Café Bienestar; destacó que está hecho 100% de café mexicano, producido por manos de pequeñas y pequeños productores cafetaleros de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.

“Un programa muy bonito. Presentamos Café del Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México”, expresó la Mandataria federal.María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, destacó que Café Bienestar no contiene aditivos ni edulcorantes, es libre de saborizantes artificiales y libre de colorantes, por lo que su único ingrediente es café.

Cooperativas de tortillas, a cargo de hija de Monreal

En noviembre pasado, la Mandataria federal anunció el lanzamiento de Tortillas Bienestar, producida con maíz nativo, nixtamalizado y con manos campesinas. Junto a las tortillas, también se presentaron Tostadas Bienestar y Totopos Bienestar.

La Presidenta informó que Catalina Monreal —titular del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) e hija de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados— sería la encargada de organizar a las mujeres campesinas para crear cooperativas que vendan tortillas a un precio justo.

El 14 de noviembre, María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, destacó la producción de Frijol Bienestar, como parte de la autosuficiencia alimentaria y el Plan México.Frijol Bienestar se ofrece en las Tiendas Bienestar en sus variedades negro y pinto, y la bolsa de un kilo se vende en 21.50 pesos.

Lentejas, como parte del Plan Michoacán

El 10 de diciembre del año pasado, el gobierno federal presentó Lentejas Bienestar como parte del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, una estrategia de seguridad impulsada para frenar la violencia en ese estado.María Luisa Albores destacó que Michoacán es el principal productor de lenteja en nuestro país.

Alimentación para el Bienestar también vende Harina Bienestar de maíz y trigo, así como Leche Bienestar, cuya planta pasteurizadora en Campeche fue inaugurada en mayo pasado.

*Productos Leche Bienestar Precio: $7.50 por litro (en zonas de alma marginación baja a $4.50).Cuenta con una red de distribución en 2 mil 773 lecherías.

Café Bienestar Precio: $35, $65 y $110 (tres presentaciones).Cultivado por pequeños productores de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Chocolate Bienestar Precio: $14, $38 y $96 (tres presentaciones). Cultivado en Tabasco y Chiapas.Las barras contienen 50% de cacao.

Lentejas Bienestar Precio: $12.50 bolsa de 500 gramos.Lanzada en el marco del Plan Michoacán.

Frijoles Bienestar Precio: $21.50 bolsa de 1 kg.Disponibles en variedades de negro y pinto.

Miel BienestarPrecio: $45 y $93 (dos presentaciones).Producida por pequeños apicultores de Campeche y Yucatán.

Tortillas, totopos y tostadas BienestarPrecio: $22 kilo de tortillas.Elaboradas con maíz nixtamalizado.

Aceite BienestarPrecio: $21.50 y $38.5 (dos presentaciones).Contiene grasas saturadas y grasas trans.

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