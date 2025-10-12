Suman 47 fallecidos tras fuertes lluvias en México de las cuales 18 son de Veracruz
La Defensa Nacional precisó que en todas las entidades afectadas operan siete aeronaves, una cocina móvil, dos plantas potabilizadoras, 31 maquinarias pesadas, 21 camiones de volteo, seis tractocamiones y 11 lanchas
La cifra de personas fallecidas por las lluvias torrenciales que azotaron entre el 6 y el 9 de octubre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí se elevó a 47, informó el Gobierno federal, tras los estragos ocasionados por la perturbación tropical 90-E.
Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las dependencias federales mantienen coordinación con los gobiernos estatales y municipales “a fin de atender a las familias afectadas, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas”.
El estado más afectado es Veracruz, donde se reportan 18 fallecidos, seis personas desaparecidas y daños en 70 municipios, de los cuales 23 fueron clasificados con atención prioritaria.
En esta entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó mil 510 elementos, y la Guardia Nacional, 300, para un total de mil 810 efectivos dedicados a la limpieza de viviendas y vialidades, recorridos de seguridad, retiro de escombros y atención en refugios temporales.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que en Poza Rica y Álamo opera una fuerza de tarea de mil 686 elementos, que han auxiliado a tres mil 405 personas, instalado dos cocinetas móviles, una motobomba de achique y dos plantas potabilizadoras de agua.
También se han entregado ocho mil litros de agua, mil despensas, brindado 210 atenciones médicas, liberado 24 vías de acceso y retirado 26 estructuras —entre árboles y espectaculares— que obstaculizaban las carreteras.
En Puebla, las lluvias dejaron 12 personas muertas, 15 desaparecidas y afectaciones en 38 municipios. La Sedena desplegó mil 40 militares, y la Guardia Nacional, mil 100, sumando dos mil 140 elementos que colaboran en limpieza, remoción de escombros y traslado de habitantes a refugios temporales.
Mientras que en Hidalgo, se registraron 16 decesos, 17 personas no localizadas y daños en 22 municipios. La Semar señaló que 200 elementos adicionales se encuentran en proceso de arribo para reforzar las labores de apoyo.
Y en Querétaro, se reportó una víctima mortal, daños en ocho municipios y alrededor de 150 viviendas afectadas, mientras que en San Luis Potosí se mantiene saldo blanco, aunque con afectaciones en 12 municipios. Ahí, la Semar tiene 289 elementos desplegados, quienes han auxiliado a 127 personas, realizado 10 atenciones médicas, despejado cuatro caminos y retirado un espectacular.
La Defensa Nacional precisó que en todas las entidades afectadas operan siete aeronaves, una cocina móvil, dos plantas potabilizadoras, 31 maquinarias pesadas, 21 camiones de volteo, seis tractocamiones y 11 lanchas.
Las fuerzas federales, estatales y municipales permanecen desplegadas en las zonas más afectadas con personal, maquinaria y equipo especializado para restablecer los servicios básicos, abrir caminos y rehabilitar la infraestructura esencial.
