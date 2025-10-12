Suman 47 fallecidos tras fuertes lluvias en México de las cuales 18 son de Veracruz

La cifra de personas fallecidas por las lluvias torrenciales que azotaron entre el 6 y el 9 de octubre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí se elevó a 47, informó el Gobierno federal, tras los estragos ocasionados por la perturbación tropical 90-E.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las dependencias federales mantienen coordinación con los gobiernos estatales y municipales “a fin de atender a las familias afectadas, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas”.

TE PUEDE INTERESAR: Por lluvias, cifra de muertos sube a 44; Sheinbaum anuncia censo y visita en Veracruz, Hidalgo y Puebla

El estado más afectado es Veracruz, donde se reportan 18 fallecidos, seis personas desaparecidas y daños en 70 municipios, de los cuales 23 fueron clasificados con atención prioritaria.

En esta entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó mil 510 elementos, y la Guardia Nacional, 300, para un total de mil 810 efectivos dedicados a la limpieza de viviendas y vialidades, recorridos de seguridad, retiro de escombros y atención en refugios temporales.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en Poza Rica y Álamo opera una fuerza de tarea de mil 686 elementos, que han auxiliado a tres mil 405 personas, instalado dos cocinetas móviles, una motobomba de achique y dos plantas potabilizadoras de agua.