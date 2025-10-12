Por lluvias, cifra de muertos sube a 44; Sheinbaum anuncia censo y visita en Veracruz, Hidalgo y Puebla

A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que la cifra de muertes causadas por las fuertes lluvias provocadas por la Tormenta Tropical ‘Raymond’ y remanentes de ‘Priscilla’ en diversos estados de México. Por otro lado, al menos 139 municipios en cinco estados reciben atención prioritaria por parte de las autoridades federales. TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum mantiene Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias

De acuerdo con reportes oficiales, las 44 personas fallecidas fueron reportadas como, 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 9 en Puebla y uno en Querétaro. Además, destacó que para apoyar a la ciudadanía, se habilitó la línea 079 para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda, así como localización de personas. De manera ininterrumpida se realiza operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básico en 139 municipios con mayores afectaciones, priorizando la protección de la vida, la integridad y bienestar de la población. Así como que este domingo se intensifican las labores de limpieza y desinfección en las zonas impactadas para restablecer condiciones seguras para continuar con los trabajos. TE PUEDE INTERESAR: ‘Raymond’ causará lluvias intensas en la costa Este; mientras condiciones climáticas inundan la costa Oeste

MUNICIPIOS AFECTADOS Veracruz El Gobierno de México, a través de la CNPC, anunció que en Veracruz resultaron afectados 69 municipios, dando atención prioritaria a Álamo, Poza Rica, Temapache, Tuxpan, entre otros, debido a los daños materiales. Puebla Otro de los estados más afectados por las lluvias fuertes fue Puebla, con un total de 39 municipios, entre los que se encuentran Huachinango, Teziutlán y Zacapoaxtla. Hidalgo Mientras tanto, también reportaron 21 municipios de Hidalgo, con atención prioritaria en Huazalingo, Tiangusitengo y Zacualtipán, resultaron afectados por las lluvias. San Luis Potosí Al menos cinco municipios afectados, siendo Tamzaunchale uno de los más afectados en San Luis Potosí. Querétaro Siendo también Querétaro, en los municipios de Amealco de Bonfil y Pinal de Amoles como los municipios más afectados por las lluvias. TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum encabeza reunión urgente por lluvias que han dejado 37 muertos en el país SHEINBAUM VISITARÁ ESTADOS; ANUNCIA CENSO La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en redes sociales que realizará una gira sobre tres de las entidades afectadas por las lluvias, Puebla, Veracruz e Hidalgo. Afirmó que atienden la emergencia a través de los planes DN-III-E y la Marina; por lo que pronto se iniciará un censo para distribuir apoyos. Destacó que realizará estas visitas acompañadas por gobernadores de las entidades afectadas, funcionarios federales y estatales.

Así mismo, Sheinbaum informó que el lunes visitará otros tres estados que también registraron daños en infraestructura y vivienda. “Son cerca de 111 municipios afectados. Desde el primer momento se está trabajando para la apertura de caminos, fueron varias carreteras federales afectadas, 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de estas 108 interrupciones, 103 ya fueron atendidas y se está trabajando en las otras cinco. Asimismo, hay caminos estatales y caminos rurales afectados”, mencionó Sheinbaum en un mensaje en sus redes sociales. Mencionó que lamentó la muerte de personas a raíz de las fuertes lluvias y pidió a quien tenga una persona desaparecida llamar al 079 para reportar el suceso. Las autoridades de los tres niveles de gobierno están coordinadas para entregar alimentos, agua potable e instalar refugios. “Les pido por favor que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población, en coordinación, repito, con los 5 estados de la República”, exhortó la Presidenta. Sheinbaum indicó que el censo por afectaciones por ciclones ‘Raymond’ y ‘Priscilla’ comenzarán una vez que estén habilitados todos los caminos para acceder a las localidades dañadas: “no vamos a dejar a nadie desamparado”.