Suman 6 muertos por incendio en plaza comercial de Los Mochis, Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- El gobierno federal desplegó la misión Eco para evaluar y coordinar los apoyos en el siniestro de la Plaza Comercial Fiesta, de la ciudad de Los Mochis, donde un intenso incendio en su interior causó la muerte de seis personas y 40 más, entre ellos dos menores de edad, resultaron con lesiones y quemaduras. La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, visitó a las personas que tuvieron que ser internadas en diversos hospitales de la ciudad de Los Mochis por intoxicaciones con monóxido de carbono, lesiones y quemaduras, y ofreció a sus familias todo el apoyo necesario para su restablecimiento.

A su vez, agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, su respaldo, ya que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó la Misión Eco para mantener la coordinación de los tres niveles de gobierno y brindar el acompañamiento necesario de las víctimas de este siniestro y sus familias.

ORIGEN DEL INCENDIO NO SE HA DETERMINADO En el control de este incendio, cuyo origen aún no ha sido establecido, participaron los cuerpos de bomberos de los municipios de Ahome, Guasave y Juan José Ríos, así como voluntarios de diversos organismos sociales, ante su magnitud. Los cuerpos de auxilio que lograron entrar a los diversos establecimientos consumidos por el fuego, conforme avanzaron en el control del fuego, fueron localizaron los cuerpos de cuatro mujeres y un hombre en sitios distintos.

VÍCTIMAS YA FUERON IDENTIFICADAS Según el recuento que se tiene de víctimas, estas ya fueron identificadas por sus familiares, como Estefanía González Parra, su hija Mirna Morales González, Rosa Amelia Bojórquez Rojo, Martha Bacasegua Aispuro y Agustín Zazueta Soto. La Vicefiscalia General de la Zona Norte divulgó una lista de 40 personas de diversas edades y sexo que fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad de los Mochis, entre ellos se encuentra un menor de edad de nombre Ethan Isac Peña Obeso, de solo ocho años.

Según la información el mayor número de pacientes internados se encuentran en la clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde son atendidas 12 mujeres y dos hombres.

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