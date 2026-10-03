Suspenden a mando de Policía de León tras video donde abofetea a una mujer

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    Suspenden a mando de Policía de León tras video donde abofetea a una mujer
    Óscar Nava Quevedo fue suspendido mientras Asuntos Internos investiga su actuación durante una intervención en León. Captura de pantalla

Óscar Nava Quevedo fue suspendido mientras Asuntos Internos investiga su actuación durante una intervención en una casa de pánico de León

Un video difundido en redes sociales muestra al director de Operativos de la Policía de León, Óscar Nava Quevedo, sujetando del cuello y abofeteando a una mujer durante una intervención dentro de un domicilio.

Las imágenes comenzaron a circular en grupos de WhatsApp y redes sociales, donde se observa al mando policiaco acompañado por la comandante Paola, conocida como “Venus”, y otros elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPC) de León.

Durante la intervención, Nava Quevedo toma a la mujer por el cuello mediante una maniobra de sometimiento. Mientras permanece sujeta, la ciudadana manifiesta dolor y posteriormente recibe una bofetada en el rostro.

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VIDEO DE INTERVENCIÓN EN LEÓN LLEGA A REDES SOCIALES

El material fue enviado de manera anónima y comenzó a difundirse ampliamente. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente quién es la mujer que aparece en las imágenes ni las circunstancias que llevaron a la intervención.

El secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, confirmó que el video corresponde a una intervención ocurrida anteriormente en una denominada “casa de pánico”, ubicada en la colonia Cerrito Amarrillo.

De acuerdo con el funcionario, el caso ya se encuentra bajo investigación del área de Asuntos Internos, que deberá revisar las circunstancias de la actuación de los agentes y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

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ÓSCAR NAVA QUEVEDO ES SUSPENDIDO MIENTRAS CONTINÚA INVESTIGACIÓN

Guillén Rico informó que Óscar Nava Quevedo fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla la investigación interna.

“De momento, el comandante va a ser suspendido de sus funciones”, señaló el secretario de Seguridad de León.

Además, indicó que giró instrucciones para que se impartan capacitaciones a los elementos de la corporación en materia de derechos humanos y violencia de género.

El funcionario reconoció que el caso resulta lamentable y señaló que, aunque la corporación ha trabajado en capacitación para sus elementos, continúan presentándose situaciones que deben ser revisadas.

“Es lamentable, vamos a esperar el resultado de Asuntos Internos”, declaró.

Guillén Rico agregó que los resultados obtenidos por la corporación en otros rubros no deben impedir que se revisen este tipo de hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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